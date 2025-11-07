Відео
Україна
Донька легенди Динамо є зіркою сучасного українського кіно — фото

Донька легенди Динамо є зіркою сучасного українського кіно — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 08:51
Оновлено: 09:11
Донька легенди Динамо Катерина Кузнєцова стала зіркою українського кіно
Катерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Легендарний футболіст "Динамо" та збірної СРСР Олег Кузнецов був справжнім талантом на футбольному полі. При цьому він був бійцем, і такою ж стала його донька Катерина Кузнєцова.

Цікаво, що донька легенди "Динамо" та легкоатлетки Алли Борисенко сама стала зіркою в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

Кузнецов виховав зірку українського кіно

Катерина виросла у спортивній родині, де дисципліна була частиною життя, але вона сама росла в атмосфері любові, що й вплинуло на неї, коли вибрала шлях мистецтва.

Кузнецова з дитинства займалася акторською майстерністю, танцями й музикою. Батько дівчини на той момент вже тренував. Взагалі, вплив батька допоміг їй зрозуміти ціну наполегливості. Вона завжди в усіх інтерв'ю дуже тепло говорить про тата, що характеризує обох зірок.

Катерина Кузнецова
Катерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Популярність до Катерини прийшла завдяки ролям у російських телесеріалах та кіно. Однак, відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну вона кинула все своє життя в Росії і повернулася в Україну, де тепер будує кар'єру. У 2025 році Кузнецова зіграла сміливу співробітницю ДСНС в серіалі "Кохання та полум'я", який сподобався глядачам.

Катерина Кузнецова
Катерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Крім акторської кар’єри Кузнєцова займається благодійністю та підтримує українських військових та рятівників. Вона активно веде соціальні мережі, де ділиться життєвими моментами, подорожами та філософськими думками. Зараз у Instagram має 544 тисяч фоловерів.

Нагадаємо, колишня легенда київського "Динамо" Олег Блохін був одружений з зіркою художньої гімнастики Іриною Дерюгіною.

Від їх шлюбу народилася старша донька тренера Ірина, яка була акторкою, співачкою, а наразі тренує збірну України. У Блохіної є дві активні доньки.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
