Донька легенди Динамо Катерина Кузнєцова стала зіркою українського кіно

Легендарний футболіст "Динамо" та збірної СРСР Олег Кузнецов був справжнім талантом на футбольному полі. При цьому він був бійцем, і такою ж стала його донька Катерина Кузнєцова.

Цікаво, що донька легенди "Динамо" та легкоатлетки Алли Борисенко сама стала зіркою в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Кузнецов виховав зірку українського кіно

Катерина виросла у спортивній родині, де дисципліна була частиною життя, але вона сама росла в атмосфері любові, що й вплинуло на неї, коли вибрала шлях мистецтва.

Кузнецова з дитинства займалася акторською майстерністю, танцями й музикою. Батько дівчини на той момент вже тренував. Взагалі, вплив батька допоміг їй зрозуміти ціну наполегливості. Вона завжди в усіх інтерв'ю дуже тепло говорить про тата, що характеризує обох зірок.

Катерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Популярність до Катерини прийшла завдяки ролям у російських телесеріалах та кіно. Однак, відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну вона кинула все своє життя в Росії і повернулася в Україну, де тепер будує кар'єру. У 2025 році Кузнецова зіграла сміливу співробітницю ДСНС в серіалі "Кохання та полум'я", який сподобався глядачам.

Катерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Крім акторської кар’єри Кузнєцова займається благодійністю та підтримує українських військових та рятівників. Вона активно веде соціальні мережі, де ділиться життєвими моментами, подорожами та філософськими думками. Зараз у Instagram має 544 тисяч фоловерів.

Нагадаємо, колишня легенда київського "Динамо" Олег Блохін був одружений з зіркою художньої гімнастики Іриною Дерюгіною.