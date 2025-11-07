Донька легенди Динамо Катерина Кузнєцова стала зіркою українського кіно

Донька легенди Динамо є зіркою сучасного українського кіно — фото
Легендарний футболіст "Динамо" та збірної СРСР Олег Кузнецов був справжнім талантом на футбольному полі. При цьому він був бійцем, і такою ж стала його донька Катерина Кузнєцова.
Цікаво, що донька легенди "Динамо" та легкоатлетки Алли Борисенко сама стала зіркою в Україні.
Кузнецов виховав зірку українського кіно
Катерина виросла у спортивній родині, де дисципліна була частиною життя, але вона сама росла в атмосфері любові, що й вплинуло на неї, коли вибрала шлях мистецтва.
Кузнецова з дитинства займалася акторською майстерністю, танцями й музикою. Батько дівчини на той момент вже тренував. Взагалі, вплив батька допоміг їй зрозуміти ціну наполегливості. Вона завжди в усіх інтерв'ю дуже тепло говорить про тата, що характеризує обох зірок.
Популярність до Катерини прийшла завдяки ролям у російських телесеріалах та кіно. Однак, відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну вона кинула все своє життя в Росії і повернулася в Україну, де тепер будує кар'єру. У 2025 році Кузнецова зіграла сміливу співробітницю ДСНС в серіалі "Кохання та полум'я", який сподобався глядачам.
Крім акторської кар’єри Кузнєцова займається благодійністю та підтримує українських військових та рятівників. Вона активно веде соціальні мережі, де ділиться життєвими моментами, подорожами та філософськими думками. Зараз у Instagram має 544 тисяч фоловерів.
Нагадаємо, колишня легенда київського "Динамо" Олег Блохін був одружений з зіркою художньої гімнастики Іриною Дерюгіною.
Від їх шлюбу народилася старша донька тренера Ірина, яка була акторкою, співачкою, а наразі тренує збірну України. У Блохіної є дві активні доньки.
