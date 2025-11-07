Шовковский объяснил, что ему не понравилось в игре Динамо со Зриньски

Тренеры "Динамо" Олег Гусев (слева) и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба клуба

Футболисты киевского "Динамо" повторили клубный еврокубковый рекорд, обыграв в Лиге Конференций "Зриньски" со счетом 6:0. В сезоне 2016/17 они с таким же счетом победили "Бешикташ" в Лиге чемпионов.

Однако главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский в интервью пресс-службе клуба объяснил, почему не полностью доволен игрой команды.

Киевское "Динамо" разгромило "Зриньски" и улучшила свою статистику в Лиге Конференций. Для первой победы в турнире игрокам украинской команды понадобилось шесть голов, при этом "бело-синие" не пропустили ни одного мяча в свои ворота. Однако наставник "Динамо" считает, что выступление его подопечных не было идеальным.

Что Шовковский сказал об игре "Динамо"

Тренер "бело-синих" заявил, что в первые 15 минут поединка украинская команда допустила ошибки, которых можно было избежать. Футболисты "Зриньски" провели несколько опасных атак и могли создать проблемы "Динамо".

Денис Попов (в центре) забил первый гол "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Однако после перерыва киевские футболисты продемонстрировали полную концентрацию на игре и атаках, реализовали большинство своих моментов и довели поединок до уверенной победы.

"Индивидуальное мастерство при исполнении было на высоком уровне, но мы не имеем права допускать ошибки, которые были в начале игры. И вообще я вижу много моментов, которые мы должны улучшать для того, чтобы делать нашу игру еще более совершенной", — заявил Шовковский.

