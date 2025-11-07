Відео
Головна Спорт Шовковський назвав те, що йому не сподобалося в грі Динамо

Шовковський назвав те, що йому не сподобалося в грі Динамо

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 10:52
Оновлено: 11:07
Шовковський пояснив, що йому не сподобалося у грі Динамо зі Зріньскі
Тренери "Динамо" Олег Гусєв (ліворуч) та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба клубу

Футболісти київського "Динамо" повторили клубний єврокубковий рекорд, обігравши в Лізі Конференцій "Зріньскі" з рахунком 6:0. У сезоні 2016/17 вони з таким же рахунком перемогли "Бешикташ" у Лізі чемпіонів.

Однак головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський в інтерв'ю пресслужбі клубу пояснив, чому не повністю задоволений грою команди.

Читайте також:

Київське "Динамо" розгромило "Зріньскі" та покращило свою статистику в Лізі Конференцій. Для першої перемоги в турнірі гравцям української команди знадобилося шість голів, при цьому "біло-сині" не пропустили жодного м'яча у свої ворота. Однак наставник "Динамо" вважає, що виступ його підопічних не був ідеальним.

Що Шовковський сказав про гру "Динамо"

Тренер "біло-синіх" заявив, що в перші 15 хвилин поєдинку українська команда припустилася помилок, яких можна було уникнути. Футболісти "Зріньскі" провели кілька небезпечних атак і могли створити проблеми "Динамо".

Денис Попов
Денис Попов (у центрі) забив перший гол "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Однак після перерви київські футболісти продемонстрували повну концентрацію на грі та атаках, реалізували більшість своїх моментів та довели поєдинок до впевненої перемоги.

"Індивідуальна майстерність при виконанні була на високому рівні, але ми не маємо права припускатися помилок, які були на початку гри. І взагалі я бачу багато моментів, які ми повинні покращувати для того, щоб робити нашу гру ще більш досконалою", — заявив Шовковський.

Нагадаємо, колишній тренер "Динамо" Олег Блохін виховує двох онучок, які теж можуть стати спортсменками.

А донька колишнього гравця "Динамо" стала легендою українського кінематографа.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Шовковський Зріньскі
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
