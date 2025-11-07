Динамо розгромило Зріньскі 6:0 у Лізі конференцій

Матч "Динамо" — "Зріньскі". Фото: "Динамо" Київ

У Лізі конференцій завершився третій тур основного раунду. Київське "Динамо" в Любліні (Польща) приймали боснійський "Зріньскі".

"Динамо" вдалося виграти першу гру в Лізі конференцій, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" розбило "Зріньскі"

Кияни домінували від п'ятої до останньої хвилини. Вже на 21-й хвилині рахунок відкрив Денис Попов. Віталій Буяльський виконав кутовий з лівого флангу, подавши м'яч на ближню стійку, де захисник "Динамо" ударом головою спрямував його у сітку. Це був перший гол, який задав тон усій зустрічі.

Другий тайм став справжнім бенефісом для киян. На 56-й хвилині Буяльський швидко розіграв штрафний, віддавши пас на лівий фланг Олександру Піхальонку. Той прострілив у центр штрафного майданчика, де Едуардо Герреро точно завершив атаку — 2:0.

Минуло лише три хвилини, і Владислав Кабаєв збільшив перевагу. Підхопивши відскок на чужій половині поля, він протягнув м'яч до лінії штрафного, зупинився і пробив у лівий кут воріт — голкіпер Зрінські був безсилий.

На 67-й хвилині Буяльський оформив дубль. У контратаці Кабаєв покотив м'яч з правого флангу в зону перед штрафним, де Буяльський проскочив повз захисників і "розстріляв" ворота з близької відстані.

Заміни додали свіжості "Динамо" і на 78-й хвилині Микола Шапаренко, який вийшов на заміну, закинув м'яч у лівий кут воротарського майданчика, а Андрій Ярмоленко зльоту потужним ударом відправив його у сітку — 5:0.

Фінальну крапку поставив Владіслав Бленуце на 83-й хвилині. Шапаренко подав кутовий з лівого флангу на ближню стійку, де румунський форвард головою замкнув передачу. Для нього це дебютний гол у складі киян.

"Динамо" — Зріньскі — 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

