Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо виграло перший матч в ЛК забивши шість голів

Динамо виграло перший матч в ЛК забивши шість голів

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 00:29
Оновлено: 00:42
Динамо розгромило Зріньскі 6:0 у Лізі конференцій
Матч "Динамо" — "Зріньскі". Фото: "Динамо" Київ

У Лізі конференцій завершився третій тур основного раунду. Київське "Динамо" в Любліні (Польща) приймали боснійський "Зріньскі".

"Динамо" вдалося виграти першу гру в Лізі конференцій, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Динамо - Зрински
Матч "Динамо" — "Зріньскі". Фото: "Динамо" Київ

"Динамо" розбило "Зріньскі"

Кияни домінували від п'ятої до останньої хвилини. Вже на 21-й хвилині рахунок відкрив Денис Попов. Віталій Буяльський виконав кутовий з лівого флангу, подавши м'яч на ближню стійку, де захисник "Динамо" ударом головою спрямував його у сітку. Це був перший гол, який задав тон усій зустрічі.

Динамо - Зрински
Матч "Динамо" — "Зріньскі". Фото: "Динамо" Київ

Другий тайм став справжнім бенефісом для киян. На 56-й хвилині Буяльський швидко розіграв штрафний, віддавши пас на лівий фланг Олександру Піхальонку. Той прострілив у центр штрафного майданчика, де Едуардо Герреро точно завершив атаку — 2:0.

Минуло лише три хвилини, і Владислав Кабаєв збільшив перевагу. Підхопивши відскок на чужій половині поля, він протягнув м'яч до лінії штрафного, зупинився і пробив у лівий кут воріт — голкіпер Зрінські був безсилий.

Динамо - Зрински
Матч "Динамо" — "Зріньскі". Фото: "Динамо" Київ

На 67-й хвилині Буяльський оформив дубль. У контратаці Кабаєв покотив м'яч з правого флангу в зону перед штрафним, де Буяльський проскочив повз захисників і "розстріляв" ворота з близької відстані.

Заміни додали свіжості "Динамо" і на 78-й хвилині Микола Шапаренко, який вийшов на заміну, закинув м'яч у лівий кут воротарського майданчика, а Андрій Ярмоленко зльоту потужним ударом відправив його у сітку — 5:0.

Фінальну крапку поставив Владіслав Бленуце на 83-й хвилині. Шапаренко подав кутовий з лівого флангу на ближню стійку, де румунський форвард головою замкнув передачу. Для нього це дебютний гол у складі киян.

"Динамо" — Зріньскі — 6:0

Голи: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаєв, 59, Буяльський, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Нагадаємо, травмувався новачок, виклик якого давно чекали в збірній України.

Колишня легенда київського "Динамо" Олег Блохін має історію кохання з легендою художньої гімнастики. Від цього шлюбу народилася старша донька тренера, яка потім народила йому двох онучок.

футбол Динамо Андрій Ярмоленко Ліга Конференцій єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації