Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер Зріньскі пояснив, як його команда зіграє з Динамо

Тренер Зріньскі пояснив, як його команда зіграє з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 11:14
Оновлено: 11:33
Зріньскі збирається обіграти Динамо — що сказав тренер Штімац
Ігор Штімац після матчу "Зріньскі". Фото: instagram.com/hsk.zrinjski/

У рамках третього туру Ліги Конференцій "Динамо" зустрінеться в Польщі з боснійською командою "Зріньскі". Наставник гостей Ігор Штімац із повагою ставиться до суперника з України.

Штімац поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Реклама
Читайте також:

У четвер, 6 листопада, в Любліні відбудеться єврокубковий поєдинок за участю "Динамо" та "Зріньскі". Кияни досі не набрали жодного бала в турнірі, а в активі боснійської команди вже є одна перемога. І підопічні колишнього гравця збірної Хорватії Ігоря Штімаца не збираються зупинятися на цьому.

Игор Штимац
Ігор Штімац відповідає на запитання. Фото: "Динамо" Київ від Шурика"

Як "Зріньскі" гратиме проти "Динамо"

Наставник боснійської команди вважає майбутній матч із "біло-синіми" найважчим випробуванням в історії виступів "Зріньскі" в єврокубках. Штімац назвав підопічних Шовковського небезпечним і досвідченим суперником, який прагнутиме здобути першу перемогу на турнірі.

Тренер "Зріньскі" назвав гру "Динамо" "мобільною, вертикальною і швидкою", але заявив, що його команда намагатиметься здобути перемогу. Штімац сподівається, що боснійці зможуть набрати 8 балів за підсумками групової стадії турніру і вийти до плей-оф.

"Виступ в основному етапі Ліги конференцій — це виклик для гравців "Динамо", і вони зроблять усе можливе, щоб набрати очки в матчі з нами. Ми також постараємося відповідати силі суперника та зробити все, щоб виїхати звідси непереможеними", — заявив Штімац.

Нагадаємо, ми розповідали про першу зіркову пару українського спорту — Олега Блохіна та Ірину Дерюгіну.

Останніми роками Олег Блохін намагається проводити більше часу зі своїми онуками, яких у нього дві.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Ігор Штімац Зріньскі
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації