Зріньскі збирається обіграти Динамо — що сказав тренер Штімац

Ігор Штімац після матчу "Зріньскі". Фото: instagram.com/hsk.zrinjski/

У рамках третього туру Ліги Конференцій "Динамо" зустрінеться в Польщі з боснійською командою "Зріньскі". Наставник гостей Ігор Штімац із повагою ставиться до суперника з України.

Штімац поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

У четвер, 6 листопада, в Любліні відбудеться єврокубковий поєдинок за участю "Динамо" та "Зріньскі". Кияни досі не набрали жодного бала в турнірі, а в активі боснійської команди вже є одна перемога. І підопічні колишнього гравця збірної Хорватії Ігоря Штімаца не збираються зупинятися на цьому.

Ігор Штімац відповідає на запитання. Фото: "Динамо" Київ від Шурика"

Як "Зріньскі" гратиме проти "Динамо"

Наставник боснійської команди вважає майбутній матч із "біло-синіми" найважчим випробуванням в історії виступів "Зріньскі" в єврокубках. Штімац назвав підопічних Шовковського небезпечним і досвідченим суперником, який прагнутиме здобути першу перемогу на турнірі.

Тренер "Зріньскі" назвав гру "Динамо" "мобільною, вертикальною і швидкою", але заявив, що його команда намагатиметься здобути перемогу. Штімац сподівається, що боснійці зможуть набрати 8 балів за підсумками групової стадії турніру і вийти до плей-оф.

"Виступ в основному етапі Ліги конференцій — це виклик для гравців "Динамо", і вони зроблять усе можливе, щоб набрати очки в матчі з нами. Ми також постараємося відповідати силі суперника та зробити все, щоб виїхати звідси непереможеними", — заявив Штімац.

