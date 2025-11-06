Динамо проти Зріньскі — де та коли дивитися матч в Україні

Де та коли дивитися матч Динамо — Зріньскі в Україні
Київське "Динамо" є одним з аутсайдерів Ліги Конференцій, де команда Олександра Шовковського не набрала жодного очка. Але в матчі 3-го туру "біло-сині" отримають шанс покращити статистику.
Протистояти "Динамо" буде "Зріньскі" з Мостара, матч можна буде безкоштовно побачити в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.
У четвер, 6 листопада, "Динамо" прийме в Польщі "Зріньскі". Матч пройде в Любліні, де "біло-сині" грають свої єврокубкові поєдинки в цьому сезоні. Перед стартом протистояння команда Олександра Шовковського посідає третє з кінця місце в турнірній таблиці, а їхній суперник йде на 13-му рядку з однією перемогою в активі.
Де дивитися матч "Динамо" — "Зріньскі"
Поєдинок заплановано на 22:00 за київським часом. В Україні гру можна буде побачити в прямому ефірі на платформі "MEGOGO". Вболівальники зможуть безкоштовно переглянути протистояння на каналі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.
Футболісти "Зріньскі" отримали на день більше для відпочинку та підготовки до матчу порівняно з "Динамо". З іншого боку, кияни грали з "Шахтарем" у Львові, від якого до Любліна 200 км, і цього разу переїзд вийшов не дуже виснажливим.
Важливо зазначити, що Олександр Шовковський зможе задіяти Миколу Шапаренка та Назара Волошина, які повернулися до повноцінних тренувань. У лазареті залишається Крістіан Біловар, до якого приєднався півзахисник Володимир Бражко.
Нагадаємо, ми писали про зоряну сім'ю Олега Блохіна, колишнього гравця та тренера "Динамо", з гімнасткою Іриною Дерюгіною.
Також ми показали, який вигляд мають онучки Олега Блохіна Жаклін та Габріель.
Читайте Новини.LIVE!