Головна Спорт Де та коли дивитися матч Динамо — Зріньскі в Україні

Де та коли дивитися матч Динамо — Зріньскі в Україні

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 09:45
Оновлено: 09:53
Динамо проти Зріньскі — де та коли дивитися матч в Україні
Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: пресслужба клубу

Київське "Динамо" є одним з аутсайдерів Ліги Конференцій, де команда Олександра Шовковського не набрала жодного очка. Але в матчі 3-го туру "біло-сині" отримають шанс покращити статистику.

Протистояти "Динамо" буде "Зріньскі" з Мостара, матч можна буде безкоштовно побачити в Україні, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У четвер, 6 листопада, "Динамо" прийме в Польщі "Зріньскі". Матч пройде в Любліні, де "біло-сині" грають свої єврокубкові поєдинки в цьому сезоні. Перед стартом протистояння команда Олександра Шовковського посідає третє з кінця місце в турнірній таблиці, а їхній суперник йде на 13-му рядку з однією перемогою в активі.

Тарас Михавко
Тарас Михавко на тлі Олександра Шовковського. Фото: пресслужба "Динамо"

Де дивитися матч "Динамо" — "Зріньскі"

Поєдинок заплановано на 22:00 за київським часом. В Україні гру можна буде побачити в прямому ефірі на платформі "MEGOGO". Вболівальники зможуть безкоштовно переглянути протистояння на каналі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Футболісти "Зріньскі" отримали на день більше для відпочинку та підготовки до матчу порівняно з "Динамо". З іншого боку, кияни грали з "Шахтарем" у Львові, від якого до Любліна 200 км, і цього разу переїзд вийшов не дуже виснажливим.

Важливо зазначити, що Олександр Шовковський зможе задіяти Миколу Шапаренка та Назара Волошина, які повернулися до повноцінних тренувань. У лазареті залишається Крістіан Біловар, до якого приєднався півзахисник Володимир Бражко.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Олександр Шовковський
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
