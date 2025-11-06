Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Где и когда смотреть матч Динамо — Зриньски в Украине

Где и когда смотреть матч Динамо — Зриньски в Украине

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 09:45
обновлено: 09:53
Динамо против Зриньски — где и когда смотреть матч в Украине
Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" является одним из аутсайдеров Лиги Конференций, где команда Александра Шовковского не набрала ни одного очка. Но в матче 3-го тура "бело-синие" получат шанс улучшить статистику. 

Противостоять "Динамо" будет "Зриньски" из Мостара, матч можно будет бесплатно увидеть в Украине, сообщает портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте также:

В четверг, 6 ноября, "Динамо" примет в Польше "Зриньски". Матч пройдет в Люблине, где "бело-синие" играют свои еврокубковые поединки в этом сезоне. Перед стартом противостояния команда Александра Шовковского занимает третье с конца место в турнирной таблице, а их соперник идет на 13-й строчке с одной победой в активе. 

Тарас Михавко
Тарас Михавко на фоне Александра Шовковского. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Где смотреть матч "Динамо" — "Зриньски" 

Поединок запланирован на 22:00 по киевскому времени. В Украине игру можно будет увидеть в прямом эфире на платформе "MEGOGO". Болельщики смогут бесплатно посмотреть противостояние на канале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Футболисты "Зриньски" получили на день больше для отдыха и подготовки к матчу по сравнению с "Динамо". С другой стороны, киевляне играли с "Шахтером" во Львове, от которого до Люблина 200 км, и в этот раз переезд получился не очень утомительным. 

Важно отметить, что Александр Шовковский сможет задействовать Николая Шапаренко и Назара Волошина, которые вернулись к полноценным тренировкам. В лазарете остается Кристиан Биловар, к которому присоединился полузащитник Владимир Бражко. 

Напомним, мы писали о звездной семье Олега Блохина, бывшего игрока и тренера "Динамо", с гимнасткой Ириной Дерюгиной. 

Также мы показали, как выглядят внучки Олега Блохина Жаклин и Габриэль. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Александр Шовковский
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации