Динамо против Зриньски — где и когда смотреть матч в Украине

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" является одним из аутсайдеров Лиги Конференций, где команда Александра Шовковского не набрала ни одного очка. Но в матче 3-го тура "бело-синие" получат шанс улучшить статистику.

Противостоять "Динамо" будет "Зриньски" из Мостара, матч можно будет бесплатно увидеть в Украине, сообщает портал Новини.LIVE.

В четверг, 6 ноября, "Динамо" примет в Польше "Зриньски". Матч пройдет в Люблине, где "бело-синие" играют свои еврокубковые поединки в этом сезоне. Перед стартом противостояния команда Александра Шовковского занимает третье с конца место в турнирной таблице, а их соперник идет на 13-й строчке с одной победой в активе.

Тарас Михавко на фоне Александра Шовковского. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где смотреть матч "Динамо" — "Зриньски"

Поединок запланирован на 22:00 по киевскому времени. В Украине игру можно будет увидеть в прямом эфире на платформе "MEGOGO". Болельщики смогут бесплатно посмотреть противостояние на канале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Футболисты "Зриньски" получили на день больше для отдыха и подготовки к матчу по сравнению с "Динамо". С другой стороны, киевляне играли с "Шахтером" во Львове, от которого до Люблина 200 км, и в этот раз переезд получился не очень утомительным.

Важно отметить, что Александр Шовковский сможет задействовать Николая Шапаренко и Назара Волошина, которые вернулись к полноценным тренировкам. В лазарете остается Кристиан Биловар, к которому присоединился полузащитник Владимир Бражко.

