Зриньски собирается обыграть Динамо — что сказал тренер Штимац

Игор Штимац после матча "Зриньски". Фото: instagram.com/hsk.zrinjski/

В рамках третьего тура Лиги Конференций "Динамо" встретится в Польше с боснийской командой "Зриньски". Наставник гостей Игор Штимац с уважением относится к сопернику из Украины.

Штимац поделился ожиданиями от предстоящего поединка, сообщает "Динамо Киев от Шурика".

Реклама

Читайте также:

В четверг, 6 ноября, в Люблине состоится еврокубковый поединок с участием "Динамо" и "Зриньски". Киевляне до сих пор не набрали ни одного балла в турнире, а в активе боснийский команды уже есть одна победа. И подопечные бывшего игрока сборной Хорватии Игора Штимаца не собираются останавливаться на этом.

Игор Штимац отвечает на вопросы. Фото: "Динамо" Киев от Шурика"

Как "Зриньски" будет играть против "Динамо"

Наставник боснийской команды считает предстоящий матч с "бело-синими" самым тяжелым испытанием в истории выступлений "Зриньски" в еврокубках. Штимац назвал подопечных Шовковского опасным и опытным соперником, который будет стремиться одержать первую победу на турнире.

Тренер "Зриньски" назвал игру "Динамо" "мобильной, вертикальной и быстрой", но заявил, что его команда постарается одержать победу. Штимац надеется, что боснийцы смогут набрать 8 баллов по итогам групповой стадии турнира и выйти в плей-офф.

"Выступление в основном этапе Лиге конференций — это вызов для игроков "Динамо", и они сделают все возможное, чтобы набрать очки в матче с нами. Мы также постараемся соответствовать силе соперника и сделать все, чтобы уехать отсюда непобежденными", — заявил Штимац.

Напомним, мы рассказывали о первой звездной паре украинского спорта — Олеге Блохине и Ирине Дерюгиной.

В последние годы Олег Блохин старается проводить больше времени со своими внучками, которых у него две.