Динамо выиграло первый матч в ЛК забив шесть голов

Дата публикации 7 ноября 2025 00:29
обновлено: 00:42
Динамо разгромило Зриньски 6:0 в Лиге конференций
Матч "Динамо" -- "Зриньски". Фото: "Динамо" Киев

В Лиге конференций завершился третий тур основного раунда. Киевское "Динамо" в Люблине (Польша) принимало боснийский "Зриньски".

"Динамо" удалось выиграть первую игру в Лиге конференций, сообщил портал Новини.LIVE.

Динамо - Зрински
Матч "Динамо" — "Зриньски". Фото: "Динамо" Киев

"Динамо" разбило "Зриньски"

Киевляне доминировали от пятой до последней минуты. Уже на 21-й минуте счет открыл Денис Попов. Виталий Буяльский выполнил угловой с левого фланга, подав мяч на ближнюю стойку, где защитник "Динамо" ударом головой направил его в сетку. Это был первый гол, который задал тон всей встрече.

Динамо - Зрински
Матч "Динамо" — "Зриньски". Фото: "Динамо" Киев

Второй тайм стал настоящим бенефисом для киевлян. На 56-й минуте Буяльский быстро разыграл штрафной, отдав пас на левый фланг Александру Пихаленку. Тот прострелил в центр штрафной, где Эдуардо Герреро точно завершил атаку — 2:0.

Прошло всего три минуты, и Владислав Кабаев увеличил преимущество. Подхватив отскок на чужой половине поля, он протащил мяч к линии штрафной, остановился и пробил в левый угол ворот — голкипер Зрински был бессилен.

Динамо - Зрински
Матч "Динамо" - "Зриньски". Фото: "Динамо" Киев

На 67-й минуте Буяльский оформил дубль. В контратаке Кабаев покатил мяч с правого фланга в зону перед штрафной, где Буяльский проскочил мимо защитников и "расстрелял" ворота с близкого расстояния.

Замены добавили свежести "Динамо" и на 78-й минуте вышедший на замену Николай Шапаренко забросил мяч в левый угол вратарской площадки, а Андрей Ярмоленко слета мощным ударом отправил его в сетку — 5:0.

Финальную точку поставил Владислав Бленуце на 83-й минуте. Шапаренко подал угловой с левого фланга на ближнюю стойку, где румынский форвард головой замкнул передачу. Для него это дебютный гол в составе киевлян.

"Динамо" — Зриньски — 6:0

Голы: Попов, 21, Герреро, 56, Кабаев, 59, Буяльский, 67, Ярмоленко, 78, Бленуце, 83

Напомним, травмировался новичок, вызов которого давно ждали в сборной Украины.

Бывшая легенда киевского "Динамо" Олег Блохин имеет историю любви с легендой художественной гимнастики. От этого брака родилась старшая дочь тренера, которая потом родила ему двух внучек.

футбол Динамо Андрей Ярмоленко Лига Конференций еврокубки
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
