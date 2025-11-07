Ярмоленко остановился в шаге от рекордов Шевченко и Блохина

Ярмоленко установил исторический для украинского футбола рекорд
Победа над боснийским "Зриньски" в третьем раунде Лиги Конференций оказалась знаковой не только для киевского "Динамо". Ветеран украинской команды Андрей Ярмоленко установил важное достижение.
В этом матче Ярмоленко забил один из голов, сообщает портал Новини.LIVE.
В матче со "Зриньски" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 67-й минуте вместо Виталия Буяльского. Уже через 11 минут полузащитник забил пятый гол своей команды в поединке. Этот успех стал для Андрея знаковым.
Ярмоленко среди лучших
В общей сложности на счету ветерана оказалось 24 гола за "Динамо" в еврокубках. По этому показателю он уже обошел Максима Шацких ("Динамо") и Жуниора Мораэса ("Шахтер" и "Динамо"). Выше Ярмоленко только четыре игрока, три из которых представляли столичную команду.
Лучшие бомбардиры украинских клубов в еврокубках
- Луис Адриано ("Шахтер") — 32 гола
- Сергей Ребров ("Динамо") — 31
- Олег Блохин ("Динамо") — 26
- Андрей Шевченко ("Динамо") — 25
- Андрей Ярмоленко ("Динамо") — 24.
Свой следующий матч в Лиге Конференций "бело-синие" сыграют 27 ноября на выезде против "Омонии" (Кипр). Контракт Андрея Ярмоленко с клубом действует до лета 2026 года.
Напомним, украинский теннисист Виталий Сачко претендует на победу в престижном турнире ATP.
Французская биатлонистка Жюлия Симон получила условный срок перед стартом Олимпиады-2026.
Читайте Новини.LIVE!