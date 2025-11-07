Ярмоленко остановился в шаге от рекордов Шевченко и Блохина

Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Победа над боснийским "Зриньски" в третьем раунде Лиги Конференций оказалась знаковой не только для киевского "Динамо". Ветеран украинской команды Андрей Ярмоленко установил важное достижение.

В этом матче Ярмоленко забил один из голов, сообщает портал Новини.LIVE.

В матче со "Зриньски" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 67-й минуте вместо Виталия Буяльского. Уже через 11 минут полузащитник забил пятый гол своей команды в поединке. Этот успех стал для Андрея знаковым.

Андрей Ярмоленко наносит удар по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко среди лучших

В общей сложности на счету ветерана оказалось 24 гола за "Динамо" в еврокубках. По этому показателю он уже обошел Максима Шацких ("Динамо") и Жуниора Мораэса ("Шахтер" и "Динамо"). Выше Ярмоленко только четыре игрока, три из которых представляли столичную команду.

Лучшие бомбардиры украинских клубов в еврокубках

Луис Адриано ("Шахтер") — 32 гола Сергей Ребров ("Динамо") — 31 Олег Блохин ("Динамо") — 26 Андрей Шевченко ("Динамо") — 25 Андрей Ярмоленко ("Динамо") — 24.

Свой следующий матч в Лиге Конференций "бело-синие" сыграют 27 ноября на выезде против "Омонии" (Кипр). Контракт Андрея Ярмоленко с клубом действует до лета 2026 года.

