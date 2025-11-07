Видео
Ярмоленко установил исторический для украинского футбола рекорд

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 19:03
обновлено: 18:55
Ярмоленко остановился в шаге от рекордов Шевченко и Блохина
Андрей Ярмоленко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Победа над боснийским "Зриньски" в третьем раунде Лиги Конференций оказалась знаковой не только для киевского "Динамо". Ветеран украинской команды Андрей Ярмоленко установил важное достижение. 

В этом матче Ярмоленко забил один из голов, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

В матче со "Зриньски" Андрей Ярмоленко вышел на замену на 67-й минуте вместо Виталия Буяльского. Уже через 11 минут полузащитник забил пятый гол своей команды в поединке. Этот успех стал для Андрея знаковым. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко наносит удар по воротам. Фото: пресс-служба "Динамо"

Ярмоленко среди лучших 

В общей сложности на счету ветерана оказалось 24 гола за "Динамо" в еврокубках. По этому показателю он уже обошел Максима Шацких ("Динамо") и Жуниора Мораэса ("Шахтер" и "Динамо"). Выше Ярмоленко только четыре игрока, три из которых представляли столичную команду. 

Лучшие бомбардиры украинских клубов в еврокубках

  1. Луис Адриано ("Шахтер") — 32 гола
  2. Сергей Ребров ("Динамо") — 31
  3. Олег Блохин ("Динамо") — 26
  4. Андрей Шевченко ("Динамо") — 25
  5. Андрей Ярмоленко ("Динамо") — 24. 

Свой следующий матч в Лиге Конференций "бело-синие" сыграют 27 ноября на выезде против "Омонии" (Кипр). Контракт Андрея Ярмоленко с клубом действует до лета 2026 года. 

Напомним, украинский теннисист Виталий Сачко претендует на победу в престижном турнире ATP. 

Французская биатлонистка Жюлия Симон получила условный срок перед стартом Олимпиады-2026. 

спорт футбол Андрей Шевченко Олег Блохин Динамо Андрей Ярмоленко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
