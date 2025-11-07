Відео
Відео

Ярмоленко встановив історичний для українського футболу рекорд

Ярмоленко встановив історичний для українського футболу рекорд

Дата публікації: 7 листопада 2025 19:03
Оновлено: 18:55
Ярмоленко зупинився за крок від рекордів Шевченка та Блохіна
Андрій Ярмоленко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Перемога над боснійським "Зріньскі" у третьому раунді Ліги Конференцій виявилася знаковою не лише для київського "Динамо". Ветеран української команди Андрій Ярмоленко встановив важливе досягнення.

У цьому матчі Ярмоленко забив один із голів, повідомляє портал Новини.LIVE.

У матчі зі "Зріньскі" Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 67-й хвилині замість Віталія Буяльського. Вже за 11 хвилин півзахисник забив п'ятий гол своєї команди в поєдинку. Цей успіх став для Андрія знаковим.

Андрей Ярмоленко
Андрій Ярмоленко завдає удару по воротах. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко серед найкращих

Загалом на рахунку ветерана виявилося 24 голи за "Динамо" в єврокубках. За цим показником він уже обійшов Максима Шацьких ("Динамо") та Жуніора Мораеса ("Шахтар" та "Динамо"). Вище Ярмоленка тільки чотири гравці, три з яких представляли столичну команду.

Найкращі бомбардири українських клубів у єврокубках

  1. Луїс Адріано ("Шахтар") — 32 голи
  2. Сергій Ребров ("Динамо") — 31
  3. Олег Блохін ("Динамо") — 26
  4. Андрій Шевченко ("Динамо") — 25
  5. Андрій Ярмоленко ("Динамо") — 24.

Свій наступний матч у Лізі Конференцій "біло-сині" зіграють 27 листопада на виїзді проти "Омонії" (Кіпр). Контракт Андрія Ярмоленка з клубом діє до літа 2026 року.

Нагадаємо, український тенісист Віталій Сачко претендує на перемогу в престижному турнірі ATP.

Французька біатлоністка Жюлія Сімон отримала умовний термін перед стартом Олімпіади-2026.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
