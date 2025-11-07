Ярмоленко зупинився за крок від рекордів Шевченка та Блохіна

Ярмоленко встановив історичний для українського футболу рекорд
Перемога над боснійським "Зріньскі" у третьому раунді Ліги Конференцій виявилася знаковою не лише для київського "Динамо". Ветеран української команди Андрій Ярмоленко встановив важливе досягнення.
У цьому матчі Ярмоленко забив один із голів, повідомляє портал Новини.LIVE.
У матчі зі "Зріньскі" Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 67-й хвилині замість Віталія Буяльського. Вже за 11 хвилин півзахисник забив п'ятий гол своєї команди в поєдинку. Цей успіх став для Андрія знаковим.
Ярмоленко серед найкращих
Загалом на рахунку ветерана виявилося 24 голи за "Динамо" в єврокубках. За цим показником він уже обійшов Максима Шацьких ("Динамо") та Жуніора Мораеса ("Шахтар" та "Динамо"). Вище Ярмоленка тільки чотири гравці, три з яких представляли столичну команду.
Найкращі бомбардири українських клубів у єврокубках
- Луїс Адріано ("Шахтар") — 32 голи
- Сергій Ребров ("Динамо") — 31
- Олег Блохін ("Динамо") — 26
- Андрій Шевченко ("Динамо") — 25
- Андрій Ярмоленко ("Динамо") — 24.
Свій наступний матч у Лізі Конференцій "біло-сині" зіграють 27 листопада на виїзді проти "Омонії" (Кіпр). Контракт Андрія Ярмоленка з клубом діє до літа 2026 року.
