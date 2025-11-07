Біатлоністку Жюлію Сімон дискваліфікували за фінансові махінації

Жюлія Сімон із нагородою. Фото: Reuters/Denis Balibouse

У французькому спорті триває гучний скандал навколо покарання для місцевої зірки біатлону Жюлії Сімон. Вона була дискваліфікована і не зможе взяти участь у престижному турнірі.

Сімон була за крок від того, щоб пропустити Олімпійські ігри-2026, повідомляє пресслужба Дисциплінарного комітету Французької федерації лижного спорту.

Скандал навколо Жюлії Сімон триває з середини 2025 року. Спортсменку звинуватили в тому, що вона привласнила банківську картку своєї партнерки по команді Бреза-Буше та зняла з неї значну грошову суму. Про це стало відомо, що мало не "поставило хрест" на кар'єрі біатлоністки.

Жюлія Сімон під час турніру. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Покарання для Жюлії Сімон

Біатлоністку засудили до трьох місяців тюремного ув'язнення, яке було замінено умовним терміном. Також Сімон повинна заплатити 15 тисяч євро як штраф. Загалом Жюлії загрожувало понад десять різних покарань.

Також дисциплінарний комітет дискваліфікував спортсменку на пів року, проте вона офіційно не зможе виступати лише місяць. Француженка пропустить тільки стартовий етап Кубка світу з біатлону, який відбудеться 29 листопада в Естерсунді (Швеція). Жюлія зможе розпочати сезон на рівні Кубка світу в австрійському Гохфільцені (12-14 грудня). Також відомо, що Сімон зможе взяти участь в ОІ-2026, хоча розгляд у її справі не завершено, можливі нові покарання.

Хто така Жюлія Сімон

Француженка є 10-разовою чемпіонкою світу з біатлону. Вона виборола срібну медаль у змішаній естафеті на Олімпіаді-2022.

Сімон вважається однією з головних зірок світового лижного спорту та надією Франції перед Олімпіадою в Італії.

