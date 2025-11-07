Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Зірку біатлону дискваліфікували за фінансові махінації

Зірку біатлону дискваліфікували за фінансові махінації

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 13:31
Оновлено: 13:42
Біатлоністку Жюлію Сімон дискваліфікували за фінансові махінації
Жюлія Сімон із нагородою. Фото: Reuters/Denis Balibouse

У французькому спорті триває гучний скандал навколо покарання для місцевої зірки біатлону Жюлії Сімон. Вона була дискваліфікована і не зможе взяти участь у престижному турнірі.

Сімон була за крок від того, щоб пропустити Олімпійські ігри-2026, повідомляє пресслужба Дисциплінарного комітету Французької федерації лижного спорту.

Реклама
Читайте також:

Скандал навколо Жюлії Сімон триває з середини 2025 року. Спортсменку звинуватили в тому, що вона привласнила банківську картку своєї партнерки по команді Бреза-Буше та зняла з неї значну грошову суму. Про це стало відомо, що мало не "поставило хрест" на кар'єрі біатлоністки.

Жюлия Симон
Жюлія Сімон під час турніру. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Покарання для Жюлії Сімон

Біатлоністку засудили до трьох місяців тюремного ув'язнення, яке було замінено умовним терміном. Також Сімон повинна заплатити 15 тисяч євро як штраф. Загалом Жюлії загрожувало понад десять різних покарань.

Також дисциплінарний комітет дискваліфікував спортсменку на пів року, проте вона офіційно не зможе виступати лише місяць. Француженка пропустить тільки стартовий етап Кубка світу з біатлону, який відбудеться 29 листопада в Естерсунді (Швеція). Жюлія зможе розпочати сезон на рівні Кубка світу в австрійському Гохфільцені (12-14 грудня). Також відомо, що Сімон зможе взяти участь в ОІ-2026, хоча розгляд у її справі не завершено, можливі нові покарання.

Хто така Жюлія Сімон

Француженка є 10-разовою чемпіонкою світу з біатлону. Вона виборола срібну медаль у змішаній естафеті на Олімпіаді-2022.

Сімон вважається однією з головних зірок світового лижного спорту та надією Франції перед Олімпіадою в Італії.

Нагадаємо, український тенісист уперше за довгі роки вийшов у півфінал престижного міжнародного турніру.

Раніше ми писали про те, як дочка колишнього футболіста Олега Кузнєцова та легкоатлетки Алли Борисенко стала зіркою українського кінематографа.

скандал спорт Біатлон Кубок світу з біатлону Жюлія Сімон
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації