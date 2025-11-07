Биатлонистку Жюлию Симон дисквалифицировали за финансовые махинации

Жюлия Симон с наградой. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Во французском спорте продолжается громкий скандал вокруг наказания для местной звезды биатлона Жюлии Симон. Она была дисквалифицирована и не сможет принять участие в престижном турнире.

Симон была в шаге от того, чтобы пропустить Олимпийские игры-2026, сообщает пресс-служба Дисциплинарного комитета Французской федерации лыжного спорта.

Реклама

Читайте также:

Скандал вокруг Жюлии Симон длится с середины 2025 года. Спортсменку обвинили в том, что она присвоила банковскую карточку своей партнерши по команде Бреза-Буше и сняла с нее значительную денежную сумму. Об этом стало известно, что чуть не "поставило крест" на карьере биатлонистки.

Жюлия Симон во время турнира. Фото: Reuters/Denis Balibouse

Наказание для Жюлии Симон

Биатлонистку приговорили к трем месяцам тюремного заключение, которое было заменено условным сроком. Также Симон должна заплатить 15 тысяч евро в качестве штрафа. В общей сложности Жюлии угрожало более десяти разных наказаний.

Также дисциплинарный комитет дисквалифицировал спортсменку на полгода, однако она официально не сможет выступать только месяц. Француженка пропустит только стартовый этап Кубка мира по биатлону, который состоится 29 ноября в Эстерсунде (Швеция). Жюлия сможет начать сезон на уровне Кубка мира в австрийском Гохфильцене (12-14 декабря). Также известно, что Симон сможет принять участие в ОИ-2026, хотя разбирательство в ее деле не завершено, возможны новые наказания.

Кто такая Жюлия Симон

Француженка является 10-кратной чемпионкой мира по биатлону. Она завоевала серебряную медаль в смешанной эстафете на Олимпиаде-2022.

Симон считается одной из главных звезд мирового лыжного спорта и надеждой Франции перед Олимпиадой в Италии.

Напомним, украинский теннисист впервые за долгие годы вышел в полуфинал престижного международного турнира.

Ранее мы писали о том, как дочь бывшего футболиста Олега Кузнецова и легкоатлетки Аллы Борисенко стала звездой украинского кинематографа.