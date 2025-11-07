Сачко вышел в полуфинал ATP 250 в Метце — впервые для Украины с 2017 года

Виталий Сачко. Фото: instagram.com/vitaliy.sachko

В Метце (Франция) продолжает коваться слава украинского мужского тенниса. Виталий Сачко смог пробиться в полуфинал турнира серии ATP 250.

В четвертьфинале Сачко встретился с французом Клеманом Табюром, сообщил портал Новини.LIVE.

Сачко достиг невероятного результата

Украинец ждал не просто матч, а игра против соперника, которому он четыре дня назад проиграл в квалификации этого же турнира. Затем Виталий попал в основную сетку как лаки-лузер.

Первый в карьере Сачко четвертьфинал турнира ATP длился более 2 часов. 28-летний украинец подал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из восьми брейк-пойнтов.

У француза было шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один из семи брейков.

Матч завершился победой Сачко со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

В своем первом в карьере полуфинале турнира ATP Сачко сыграет против 38-й ракетки мира, американца Лернера Тьена. Матч состоится в пятницу, 7 ноября.

Последний раз украинец играл в полуфинале турнира ATP в 2017 году — это был Александр Долгополов в Китае.

