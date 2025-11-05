Видео
Украинец Сачко впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP

Украинец Сачко впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 23:50
обновлено: 23:50
Виталий Сачко победил 13-ю ракетку мира Бублика и вышел в четвертьфинал турнира
Виталий Сачко. Фото: instagram.com/moselleopen

В Метце (Франция) прошли матчи второго круга. На этом этапе Украину представил Виталий Сачко.

Соперником украинца был 13-я ракетка мира, казахстанец Александр Бублик, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Как Сачко заставил о себе говорить

Сачко, который является 222-м в мировом рейтинге ATP, нанес неожиданное поражение Бублику со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

В общем, соперники провели на корте 2 часа 8 минут. Сачко сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейка из четырех.

Бублик подал 15 эйсов, но допустил четыре двойных ошибки и реализовал лишь один брейк из шести.

В первом в карьере четвертьфинале турнира серии ATP 250 Сачко сыграет с французом Клеманом Табюром, который является 184-й ракеткой мира.

Для Сачко матч с Бубликом стал первой победой над игроком из ТОП-20.

Напомним, легендарный обладатель Золотого мяча Олег Блохин был первым украинцем с этой наградой.

У Блохина также была история любви с легендарной гимнасткой и тренера Ириной Дерюгиной.

Плодом любви Блохина и Дерюгиной стала тренер сборной Украины Ирина Блохина.

Теннис украинские теннисисты сборная Украины по теннису ATP Виталий Сачко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
