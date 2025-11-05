Віталій Сачко переміг 13-ту ракетку світу Бубліка та вийшов у чвертьфінал турніру

Віталій Сачко. Фото: instagram.com/moselleopen

У Метці (Франція) пройшли матчі другого кола. На цьому етапі Україну представив Віталій Сачко.

Суперником українця був 13-та ракетка світу, казахстанець Олександр Бублік, повідомив портал Новини.LIVE.

Unreal scenes in Metz! 😱



Lucky loser Vitaliy Sachko stuns Bublik to reach his maiden ATP Tour quarter-final!@MoselleOpen | #MoselleOpen pic.twitter.com/C7TliJ9QtS — ATP Tour (@atptour) November 5, 2025

Як Сачко змусив про себе говорити

Сачко, який є 222-м у світовому рейтингу ATP, завдав несподіваної поразки Бубліку з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.

Загалом, суперники провели на корті 2 години 8 хвилин. Сачко зробив сім ейсів, не допустив жодної подвійної помилки та реалізував два брейки з чотирьох.

Бублик подав 15 ейсів, але припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував лише один брейк з шести.

У першому в кар'єрі чвертьфіналі турніру серії ATP 250 Сачко зіграє з французом Клеманом Табюром, який є 184-ю ракеткою світу.

Для Сачко матч с Бубліком став першою перемогою над гравцем з ТОП-20.

