Віталій Сачко переміг 13-ту ракетку світу Бубліка та вийшов у чвертьфінал турніру

Українець Сачко вперше в кар'єрі вийшов у чвертьфінал турніру ATP
У Метці (Франція) пройшли матчі другого кола. На цьому етапі Україну представив Віталій Сачко.
Суперником українця був 13-та ракетка світу, казахстанець Олександр Бублік, повідомив портал Новини.LIVE.
Unreal scenes in Metz! 😱— ATP Tour (@atptour) November 5, 2025
Lucky loser Vitaliy Sachko stuns Bublik to reach his maiden ATP Tour quarter-final!@MoselleOpen | #MoselleOpen pic.twitter.com/C7TliJ9QtS
Як Сачко змусив про себе говорити
Сачко, який є 222-м у світовому рейтингу ATP, завдав несподіваної поразки Бубліку з рахунком 7:5, 3:6, 7:5.
Загалом, суперники провели на корті 2 години 8 хвилин. Сачко зробив сім ейсів, не допустив жодної подвійної помилки та реалізував два брейки з чотирьох.
Бублик подав 15 ейсів, але припустився чотирьох подвійних помилок і реалізував лише один брейк з шести.
У першому в кар'єрі чвертьфіналі турніру серії ATP 250 Сачко зіграє з французом Клеманом Табюром, який є 184-ю ракеткою світу.
Для Сачко матч с Бубліком став першою перемогою над гравцем з ТОП-20.
