Україна
Вперше за вісім років українець зіграє в півфіналі турніру ATP

Вперше за вісім років українець зіграє в півфіналі турніру ATP

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 07:33
Оновлено: 07:41
Сачко вийшов у півфінал ATP 250 у Метці — вперше для України з 2017 року
Віталій Сачко. Фото: instagram.com/vitaliy.sachko

У Метці (Франція) продовжує куватись слава українського чоловічого тенісу. Віталій Сачко зміг пробитися в півфінал турніру серії ATP 250.

У чвертьфіналі Сачко зустрівся з французом Клеманом Табюром, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Сачко досяг неймовірного результату

На українця чекав не просто матч, а гра проти суперника, якому він чотири дні тому програв в кваліфікації цього ж самого турніру. Потім Віталій потрапив до основної сітки як лакі-лузер.

Перший в кар’єрі Сачка чвертьфінал турніру ATP тривав понад 2 годин. 28-річний українець подав дев’ять ейсів, припустився однієї подвійної помилки та реалізував два з восьми брейк-пойнтів.

У француза було шість ейсів, чотири подвійні помилки та один із семи брейків.

Матч завершився перемогою Сачка з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.

В своєму першому в кар’єрі півфіналі турніру ATP Сачко зіграє проти 38-ї ракетки світу, американця Лернера Тьєна. Матч відбудеться у п’ятницю, 7 листопада.

Востаннє українець грав в півфіналі турніру ATP в 2017 році — це був Олександр Долгополов в Китаї.

Нагадаємо, раніше травму отримав новачок збірної України, який отримав свій перший виклик.

Колишній легендарний футболіст київського "Динамо" Олег Блохін мав історію кохання з легендарною Іриною Дерюгіною.

Також у Блохіна та Дерюгіної є дві чудові онучки.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
