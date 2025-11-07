Бленуце розкрив секрет тренувань у Динамо

Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце забив дебютний гол за українську команду. Румунський футболіст результативно вийшов на заміну в матчі Ліги Конференцій.

Бленуце розповів про тренування "біло-синіх" та назвав того, кому присвятив м'яч, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама

Читайте також:

Владислав Бленуце вийшов на заміну в матчі 3 туру Ліги Конференцій проти "Зріньскі" та забив один із шести голів київського "Динамо". Цей м'яч виявився дебютним для 23-річного футболіста, якого частина вболівальників української команди не злюбили після інформації про те, що форвард був підписаний на проросійські канали в соціальних мережах.

Владислав Бленуце після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Бленуце розповів про тренування "Динамо"

Румунський нападник розумів, наскільки для нього важливо використовувати будь-який шанс під час появи на полі. Він не засмутився через те, що не потрапив до основи та був налаштований забити гол після виходу на заміну.

Бленуце підтвердив, що в "Динамо" приділяють велику увагу грі за стандартних положень. Футболістів готують до кожного стандартного положення. Команда відпрацьовує, як забити головою, з лівої, з правої ноги, з усіх можливих позицій.

"Я присвятив свій гол дружині, вона вагітна. Ми чекаємо на дитину. Тому цей гол для неї й для нашого майбутнього малюка", — розповів Бленуце.

Уже в неділю, 9 листопада, "Динамо" зіграє вдома з ЛНЗ.

Нагадаємо, донька легендарного гравця "Динамо" повернулася в Україну та стала зіркою місцевого кінематографа.

Український тенісист Віталій Сачко вперше за вісім років зіграє в півфіналі турніру ATP.