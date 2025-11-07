Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Скандальний Бленуце розповів, кому присвятив гол за Динамо

Скандальний Бленуце розповів, кому присвятив гол за Динамо

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 12:19
Оновлено: 12:36
Бленуце розкрив секрет тренувань у Динамо
Владислав Бленуце на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Форвард київського "Динамо" Владислав Бленуце забив дебютний гол за українську команду. Румунський футболіст результативно вийшов на заміну в матчі Ліги Конференцій.

Бленуце розповів про тренування "біло-синіх" та назвав того, кому присвятив м'яч, повідомляє пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:

Владислав Бленуце вийшов на заміну в матчі 3 туру Ліги Конференцій проти "Зріньскі" та забив один із шести голів київського "Динамо". Цей м'яч виявився дебютним для 23-річного футболіста, якого частина вболівальників української команди не злюбили після інформації про те, що форвард був підписаний на проросійські канали в соціальних мережах.

Владислав Блэнуцэ
Владислав Бленуце після матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Бленуце розповів про тренування "Динамо"

Румунський нападник розумів, наскільки для нього важливо використовувати будь-який шанс під час появи на полі. Він не засмутився через те, що не потрапив до основи та був налаштований забити гол після виходу на заміну.

Бленуце підтвердив, що в "Динамо" приділяють велику увагу грі за стандартних положень. Футболістів готують до кожного стандартного положення. Команда відпрацьовує, як забити головою, з лівої, з правої ноги, з усіх можливих позицій.

"Я присвятив свій гол дружині, вона вагітна. Ми чекаємо на дитину. Тому цей гол для неї й для нашого майбутнього малюка", — розповів Бленуце.

Уже в неділю, 9 листопада, "Динамо" зіграє вдома з ЛНЗ.

Нагадаємо, донька легендарного гравця "Динамо" повернулася в Україну та стала зіркою місцевого кінематографа.

Український тенісист Віталій Сачко вперше за вісім років зіграє в півфіналі турніру ATP.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Владіслав Бленуце
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації