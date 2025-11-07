Блэнуцэ раскрыл секрет тренировок в Динамо

Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ забил дебютный гол за украинскую команду. Румынский футболист результативно вышел на замену в матче Лиги Конференций.

Блэнуцэ рассказал о тренировках "бело-синих" и назвал того, кому посвятил мяч, сообщает пресс-служба клуба.

Владислав Блэнуцэ вышел на замену в матче 3 тура Лиги Конференций против "Зриньски" и забил один из шести голов киевского "Динамо". Этот мяч оказался дебютным для 23-летнего футболиста, которого часть болельщиков украинской команды невзлюбили после информации о том, что форвард был подписан на пророссийские каналы в социальных сетях.

Владислав Блэнуцэ после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Блэнуцэ рассказал о тренировках "Динамо"

Румынский нападающий понимал, насколько для него важно использовать любой шанс во время появления на поле. Он не расстроился из-за того, что не попал в основу и был настроен забить гол после выхода на замену.

Блэнуцэ подтвердил, что в "Динамо" уделяют большое внимание игре при стандартных положениях. Футболистов готовят к каждому стандартному положению. Команда отрабатывает, как забить головой, с левой, с правой ноги, со всех возможных позиций.

"Я посвятил свой гол жене, она беременна. Мы ждем ребенка. Поэтому этот гол для нее и для нашего будущего малыша", — рассказал Блэнуцэ.

Уже в воскресенье, 9 ноября, "Динамо" сыграет дома с ЛНЗ.

