Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Скандальный Блэнуце рассказал, кому посвятил гол за Динамо

Скандальный Блэнуце рассказал, кому посвятил гол за Динамо

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 12:19
обновлено: 12:36
Блэнуцэ раскрыл секрет тренировок в Динамо
Владислав Блэнуцэ на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуцэ забил дебютный гол за украинскую команду. Румынский футболист результативно вышел на замену в матче Лиги Конференций. 

Блэнуцэ рассказал о тренировках "бело-синих" и назвал того, кому посвятил мяч, сообщает пресс-служба клуба. 

Реклама
Читайте также:

Владислав Блэнуцэ вышел на замену в матче 3 тура Лиги Конференций против "Зриньски" и забил один из шести голов киевского "Динамо". Этот мяч оказался дебютным для 23-летнего футболиста, которого часть болельщиков украинской команды невзлюбили после информации о том, что форвард был подписан на пророссийские каналы в социальных сетях. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуцэ после матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Блэнуцэ рассказал о тренировках "Динамо" 

Румынский нападающий понимал, насколько для него важно использовать любой шанс во время появления на поле. Он не расстроился из-за того, что не попал в основу и был настроен забить гол после выхода на замену. 

Блэнуцэ подтвердил, что в "Динамо" уделяют большое внимание игре при стандартных положениях. Футболистов готовят к каждому стандартному положению. Команда отрабатывает, как забить головой, с левой, с правой ноги, со всех возможных позиций. 

"Я посвятил свой гол жене, она беременна. Мы ждем ребенка. Поэтому этот гол для нее и для нашего будущего малыша", — рассказал Блэнуцэ. 

Уже в воскресенье, 9 ноября, "Динамо" сыграет дома с ЛНЗ. 

Напомним, дочь легендарного игрока "Динамо" вернулась в Украину и стала звездой местного кинематографа. 

Украинский теннисист Виталий Сачко впервые за восемь лет сыграет в полуфинале турнира ATP. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Владислав Бленуце
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации