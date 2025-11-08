Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Леоненко заявив, що йому незрозумілі кадрові рішення Шовковського

Леоненко заявив, що йому незрозумілі кадрові рішення Шовковського

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 22:31
Оновлено: 22:31
Леоненко розкритикував заміну Огундани у матчі Динамо — Зріньскі
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Колишній футболіст "Динамо" та популярний експерт Віктор Леоненко відреагував на перемогу киян над боснійським "Зріньскі" (6:0). Йому не сподобалося одне з кадрових рішень головного тренера Олександра Шовковського по ходу гри.

Леоненко прокоментував рішення Шовковського в коментарі порталу "Український футбол".

Реклама
Читайте також:
Шола Огундана
Шола Огундана. Фото: "Динамо" Київ

Леоненко не зрозумів тренера

Колишній форвард "Динамо" прокоментував рішення Шовковського замінити лівого вінгера Шолу Огундану після першого тайму в матчі із "Зрінськи".

"Тренерів я ніколи не критикую, їм видніше, але мене здивувала заміна Огундани після перерви при хиткому рахунку, тому що в першому таймі він був найактивнішим. Шола постійно возив суперника на фланзі так, що той його не міг наздогнати, і робив гострі простріли", — зазначив Леоненко.

У перерві матчу замість нігерійського вінгера вийшов Назарій Волошин.

Леоненко вважає, що завдяки своїй ефективності Огундана мав грати в другій половині матчу.

"Динамо" після трьох турів набрало три очки та посідає двадцять четверте місце, яке дозволяє вийти в плей-оф.

Нагадаємо, лідер "Динамо" Київ Андрій Ярмоленко може побити рекорд легенд українського футболу.

Донька ексгравця столичного "Динамо" стала популярною в Україні акторкою.

футбол Динамо Олександр Шовковський Віктор Леоненко Шола Огундан
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації