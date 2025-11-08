Леоненко розкритикував заміну Огундани у матчі Динамо — Зріньскі

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

Колишній футболіст "Динамо" та популярний експерт Віктор Леоненко відреагував на перемогу киян над боснійським "Зріньскі" (6:0). Йому не сподобалося одне з кадрових рішень головного тренера Олександра Шовковського по ходу гри.

Леоненко прокоментував рішення Шовковського в коментарі порталу "Український футбол".

Леоненко не зрозумів тренера

Колишній форвард "Динамо" прокоментував рішення Шовковського замінити лівого вінгера Шолу Огундану після першого тайму в матчі із "Зрінськи".

"Тренерів я ніколи не критикую, їм видніше, але мене здивувала заміна Огундани після перерви при хиткому рахунку, тому що в першому таймі він був найактивнішим. Шола постійно возив суперника на фланзі так, що той його не міг наздогнати, і робив гострі простріли", — зазначив Леоненко.

У перерві матчу замість нігерійського вінгера вийшов Назарій Волошин.

Леоненко вважає, що завдяки своїй ефективності Огундана мав грати в другій половині матчу.

"Динамо" після трьох турів набрало три очки та посідає двадцять четверте місце, яке дозволяє вийти в плей-оф.

