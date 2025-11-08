Де Росси заявил, что Малиновский должен доказать свое место в составе Дженоа

Даниэле Де Росси. Фото: "Дженоа"

Итальянский "Дженоа" 6 ноября получил нового главного тренера Даниэле Де Росси. На момент появления наставника в Генуе одним из лучших футболистов клуба был украинец Руслан Малиновский.

О Малиновском высказался главный тренер клуба Даниэле Де Росси во время пресс-конференции перед матчем Серии А с "Фиорентиной".

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

Де Росси вспомнил Малиновского

"Дженоа" 9 ноября будет принимать "Фиорентину" в 11-м туре Серии А. Оба клуба сменили главных тренеров перед матчем. Однако, в этой игре не примет участие Руслан Малиновский. 31-летний полузащитник ранее получил четвертую желтую карточку в сезоне и автоматически отстранен на один матч.

По словам Де Росси, Малиновский теперь должен заслужить себе место на футбольном поле.

"Он на этот раз не сыграет. Должен доказать, что заслуживает место в составе, хотя я всегда уважал его как соперника. Уверен, что тот, кто выйдет на поле вместо него, продемонстрирует свой уровень", — сказал тренер.

Слова Де Росси свидетельствуют о том, что Малиновский должен доказать на тренировках, что должен играть на футбольном поле.

В нынешнем сезоне Малиновский забил один гол и отдал одну голевую передачу в десяти матчах.

Малиновский имеет с "Дженоа" контракт до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 2,5 млн евро.

