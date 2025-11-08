Де Россі заявив, що Маліновський має довести, що заслуговує місце у складі Дженоа

Даніеле Де Россі. Фото: "Дженоа"

Італійський "Дженоа" 6 листопада отримав нового головного тренера Даніеле Де Россі. На момент появи наставника в Генуї одним із найкращих футболістів клубу був українець Руслан Маліновський.

Про Маліновського висловився головний тренер клубу Даніеле Де Россі під час пресконференції перед матчем Серії А з "Фіорентиною".

Реклама

Читайте також:

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Де Россі згадав Маліновського

"Дженоа" 9 листопада прийматиме "Фіорентину" в 11-му турі Серії А. Обидва клуби змінили головних тренерів перед матчем. Однак, в цій грі не візьме участь Руслан Маліновський. 31-річний півзахисник раніше отримав четверту жовту картку в сезоні й автоматично відсторонений на один матч.

За словами Де Россі, Маліновський тепер повинен заслужити собі місце на футбольному полі.

"Він цього разу не зіграє. Має довести, що заслуговує на місце у складі, хоча я завжди поважав його як суперника. Упевнений, що той, хто вийде на поле замість нього, продемонструє свій рівень", — сказав тренер.

Слова Де Россі свідчать про те, що Маліновський має довести на тренуваннях, що повинен грати на футбольному полі.

У нинішньому сезоні Маліновський забив один гол і віддав одну гольову передачу в десяти матчах.

Маліновський має з "Дженоа" контракт до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 2,5 млн євро.

Нагадаємо, лідеру "Динамо" Андрію Ярмоленку дуже мало залишилось до важливих рекордів.

Донька Олега Кузнецова стала зіркою в Україні — чи перевершила вона свого батька.