Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Новий тренер Дженоа залишив неприємне послання Маліновському

Новий тренер Дженоа залишив неприємне послання Маліновському

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 13:27
Оновлено: 13:40
Де Россі заявив, що Маліновський має довести, що заслуговує місце у складі Дженоа
Даніеле Де Россі. Фото: "Дженоа"

Італійський "Дженоа" 6 листопада отримав нового головного тренера Даніеле Де Россі. На момент появи наставника в Генуї одним із найкращих футболістів клубу був українець Руслан Маліновський.

Про Маліновського висловився головний тренер клубу Даніеле Де Россі під час пресконференції перед матчем Серії А з "Фіорентиною".

Реклама
Читайте також:
Руслан Малиновский
Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

Де Россі згадав Маліновського

"Дженоа" 9 листопада прийматиме "Фіорентину" в 11-му турі Серії А. Обидва клуби змінили головних тренерів перед матчем. Однак, в цій грі не візьме участь Руслан Маліновський. 31-річний півзахисник раніше отримав четверту жовту картку в сезоні й автоматично відсторонений на один матч.

За словами Де Россі, Маліновський тепер повинен заслужити собі місце на футбольному полі.

"Він цього разу не зіграє. Має довести, що заслуговує на місце у складі, хоча я завжди поважав його як суперника. Упевнений, що той, хто вийде на поле замість нього, продемонструє свій рівень", — сказав тренер.

Слова Де Россі свідчать про те, що Маліновський має довести на тренуваннях, що повинен грати на футбольному полі.

У нинішньому сезоні Маліновський забив один гол і віддав одну гольову передачу в десяти матчах.

Маліновський має з "Дженоа" контракт до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 2,5 млн євро.

Нагадаємо, лідеру "Динамо" Андрію Ярмоленку дуже мало залишилось до важливих рекордів.

Донька Олега Кузнецова стала зіркою в Україні — чи перевершила вона свого батька.

футбол Дженоа Руслан Маліновський українські легіонери (футбол) Даніеле Де Россі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації