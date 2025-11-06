Даніеле Де Россі очолив Дженоа: екстренер Роми замінив Патріка Вієйра

Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

У італійському "Дженоа" Руслана Маліновського знайшли нового головного тренера. Він замінив француза Патріка Вієйра.

Про призначення нового головного тренера повідомила пресслужба "Дженоа".

Італійська "Дженоа" офіційно призначила головним тренером Даніеле Де Россі.

Даніеле Де Россі. Фото: "Дженоа"

Наразі відомо, що колишній тренер "Роми" уклав контракт до літа 2026 року з опцією продовження ще на сезон. "Грифони" попрощалися з тимчасовими тренерами Роберто Мурджітою та Доменіко Крішіто, які раніше здобули першу перемогу в сезоні.

Де Россі був без роботи з вересня 2024-го, коли завдяки підкилимним іграм його звільнили з "Роми", де він тренував Артема Довбика. Також він безуспішно очолював СПАЛ.

"Дженоа" посідає 18-те місце в Серії A після 11 турів. Де Россі дебютує 9 листопада проти "Фіорентини".

