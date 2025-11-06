Даніеле Де Россі очолив Дженоа: екстренер Роми замінив Патріка Вієйра

Маліновського тренуватиме колишній тренер Довбика
У італійському "Дженоа" Руслана Маліновського знайшли нового головного тренера. Він замінив француза Патріка Вієйра.
Про призначення нового головного тренера повідомила пресслужба "Дженоа".
Легенда "Роми" прийшов у "Дженоа"
Італійська "Дженоа" офіційно призначила головним тренером Даніеле Де Россі.
Наразі відомо, що колишній тренер "Роми" уклав контракт до літа 2026 року з опцією продовження ще на сезон. "Грифони" попрощалися з тимчасовими тренерами Роберто Мурджітою та Доменіко Крішіто, які раніше здобули першу перемогу в сезоні.
Де Россі був без роботи з вересня 2024-го, коли завдяки підкилимним іграм його звільнили з "Роми", де він тренував Артема Довбика. Також він безуспішно очолював СПАЛ.
"Дженоа" посідає 18-те місце в Серії A після 11 турів. Де Россі дебютує 9 листопада проти "Фіорентини".
