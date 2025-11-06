Відео
Україна
Маліновського тренуватиме колишній тренер Довбика

Дата публікації: 6 листопада 2025 16:49
Оновлено: 16:49
Даніеле Де Россі очолив Дженоа: екстренер Роми замінив Патріка Вієйра
Руслан Маліновський. Фото: "Дженоа"

У італійському "Дженоа" Руслана Маліновського знайшли нового головного тренера. Він замінив француза Патріка Вієйра.

Про призначення нового головного тренера повідомила пресслужба "Дженоа".

Читайте також:

Легенда "Роми" прийшов у "Дженоа"

Італійська "Дженоа" офіційно призначила головним тренером Даніеле Де Россі.

Даниэле Де Росси
Даніеле Де Россі. Фото: "Дженоа"

Наразі відомо, що колишній тренер "Роми" уклав контракт до літа 2026 року з опцією продовження ще на сезон. "Грифони" попрощалися з тимчасовими тренерами Роберто Мурджітою та Доменіко Крішіто, які раніше здобули першу перемогу в сезоні.

Де Россі був без роботи з вересня 2024-го, коли завдяки підкилимним іграм його звільнили з "Роми", де він тренував Артема Довбика. Також він безуспішно очолював СПАЛ.

"Дженоа" посідає 18-те місце в Серії A після 11 турів. Де Россі дебютує 9 листопада проти "Фіорентини".

футбол Дженоа Серія А Руслан Маліновський українські легіонери (футбол) Даніеле Де Россі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
