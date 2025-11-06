Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Малиновского будет тренировать бывший тренер Довбика

Малиновского будет тренировать бывший тренер Довбика

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 16:49
обновлено: 16:49
Даниэле Де Росси возглавил Дженоа: экс-тренер Ромы заменил Патрика Виейра
Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В итальянском "Дженоа" Руслана Малиновского нашли нового главного тренера. Он заменил француза Патрика Виейра.

О назначении нового главного тренера сообщила пресс-служба "Дженоа".

Реклама
Читайте также:

Легенда "Ромы" пришел в "Дженоа"

Итальянская "Дженоа" официально назначила главным тренером Даниэле Де Росси.

Даниэле Де Росси
Даниэле Де Росси. Фото: "Дженоа"

Известно, что бывший тренер "Ромы" заключил контракт до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон. "Грифоны" попрощались с временными тренерами Роберто Мурджитой и Доменико Кришито, которые ранее одержали первую победу в сезоне.

Де Росси был без работы с сентября 2024-го, когда благодаря подковерным играм его уволили из "Ромы", где он тренировал Артема Довбика. Также он безуспешно возглавлял СПАЛ.

"Дженоа" занимает 18-е место в Серии A после 11 туров. Де Росси дебютирует 9 ноября против "Фиорентины".

Напомним, ранее была обнародована история любви бывшего тренера сборной Украины Олега Блохина с президентом Федерации гимнастики Украины Ириной Дерюгиной.

Также ранее появились снимки с внуками Блохина и Дерюгиной.

футбол Дженоа Серия А Руслан Малиновский украинские легионеры (футбол) Даниэле Де Росси
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации