Даниэле Де Росси возглавил Дженоа: экс-тренер Ромы заменил Патрика Виейра

Малиновского будет тренировать бывший тренер Довбика
В итальянском "Дженоа" Руслана Малиновского нашли нового главного тренера. Он заменил француза Патрика Виейра.
О назначении нового главного тренера сообщила пресс-служба "Дженоа".
Легенда "Ромы" пришел в "Дженоа"
Итальянская "Дженоа" официально назначила главным тренером Даниэле Де Росси.
Известно, что бывший тренер "Ромы" заключил контракт до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон. "Грифоны" попрощались с временными тренерами Роберто Мурджитой и Доменико Кришито, которые ранее одержали первую победу в сезоне.
Де Росси был без работы с сентября 2024-го, когда благодаря подковерным играм его уволили из "Ромы", где он тренировал Артема Довбика. Также он безуспешно возглавлял СПАЛ.
"Дженоа" занимает 18-е место в Серии A после 11 туров. Де Росси дебютирует 9 ноября против "Фиорентины".
