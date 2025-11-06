Даниэле Де Росси возглавил Дженоа: экс-тренер Ромы заменил Патрика Виейра

Руслан Малиновский. Фото: "Дженоа"

В итальянском "Дженоа" Руслана Малиновского нашли нового главного тренера. Он заменил француза Патрика Виейра.

О назначении нового главного тренера сообщила пресс-служба "Дженоа".

Итальянская "Дженоа" официально назначила главным тренером Даниэле Де Росси.

Даниэле Де Росси. Фото: "Дженоа"

Известно, что бывший тренер "Ромы" заключил контракт до лета 2026 года с опцией продления еще на сезон. "Грифоны" попрощались с временными тренерами Роберто Мурджитой и Доменико Кришито, которые ранее одержали первую победу в сезоне.

Де Росси был без работы с сентября 2024-го, когда благодаря подковерным играм его уволили из "Ромы", где он тренировал Артема Довбика. Также он безуспешно возглавлял СПАЛ.

"Дженоа" занимает 18-е место в Серии A после 11 туров. Де Росси дебютирует 9 ноября против "Фиорентины".

