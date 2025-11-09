Відео
Дата публікації: 9 листопада 2025 18:30
Оновлено: 18:35
Динамо програло ЛНЗ: травма Ярмоленка і дивні заміни Шовковського
Матч "Динамо" — ЛНЗ. Фото: "Динамо" Київ

В УПЛ проходить 12-й тур. У Києві в центральному матчі "Динамо" зіграло з ЛНЗ.

Матч завершився поразкою киян та падінням клубу в турнірній таблиці, повідомив портал Новини.LIVE.

"ЛНЗ" просто був сильнішим

Перший тайм пройшов під знаком боротьби. "Динамо" володіло м’ячем та краще виглядало в атаці, але не могло пробити оборону суперника.

Найнебезпечніший момент був у Піхальонка на 3-й хвилині після прострілу Волошина, але Кузик заблокував. "ЛНЗ" відповів на 17-й хвилині дальнім пострілом Ассінора повз стійку.

Динамо - ЛНЗ
Матч "Динамо" — ЛНЗ. Фото: "Динамо" Київ

Неприємним епізодом для "Динамо" стала травма Ярмоленка, якому довелося покинути поле.

Кульмінація настала на першій доданій до першого тайму хвилині. Проспер увірвався лівим флангом, пробив низом — Нещерет парирував, а Пастух добив у порожні ворота. Гол шокував киян.

Динамо - ЛНЗ
Матч "Динамо" — ЛНЗ. Фото: "Динамо" Київ

Як і в матчі зі "Зріньски", Шовковський здивував незрозумілою заміною. З боснійцями він замінив Шолу, який був найкращим у першому таймі. Коли ж тренер заявив, що гравець не увійшов у гру, то експерти в основному хапалися за голову від того, як тренер розуміє футбол.

У матчі з "ЛНЗ" чудово перший тайм провів Тіаре, але Шовковський його замінив на Дубінчака, який ніколи не вражав своєю грою, а цього разу ще й тривалий період пропустив через травму. Також Шола вийшов замість Волошина, який провалив гру.

Динамо - ЛНЗ
Матч "Динамо" — ЛНЗ. Фото: "Динамо" Київ

Очікувано, у другому таймі найбільш провальним гравцем став Дубінчак, який, на відміну від Вівчаренка та Михавка, просто не бачить на полі Шолу і або не дає йому передачі, або робить дуже незручні передачі. Тому нігерійця ми більше не бачили на полі разом із Владиславом.

"ЛНЗ" у другому таймі зіграв дуже компактно в захисті, а на контратаках виглядав краще за киян. "Динамо" стало слабкішим, коли на поле замість Піхальонка вийшов Шапаренко, який не знає, як увійти в ритм гри цієї команди та не міг якісно виконати стандарти.

На 55-й хвилині арбітр призначив пенальті за фол Муравського на Попові, але після VAR скасував рішення: фол був у зворотному напрямку. Після цього з небезпечних моментів був лише дальній удар Попова у кінці гри.

"Динамо" — ЛНЗ — 0:1

Гол: Пастух, 45+1

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре (Дубінчак, 46), Михавко — Піхальонок (Шола, 65), Михайленко, Буяльський (Бленуце, 81) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 34), Волошин (Шапаренко, 65).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Пастух — Проспер (Кравчук, 83), Ассінор (Нонікашвілі, 71), Кузик (Дайко, 79).

Попередження: Кабаєв, Попов, Михавко — Нонікашвілі

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився до результатів двох володарів "Золотого м'яча".

Новий головний тренер "Дженоа" висловився щодо майбутнього українця Руслана Маліновського.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
