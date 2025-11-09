Динамо програло ЛНЗ: травма Ярмоленка і дивні заміни Шовковського

Матч "Динамо" — ЛНЗ. Фото: "Динамо" Київ

В УПЛ проходить 12-й тур. У Києві в центральному матчі "Динамо" зіграло з ЛНЗ.

Матч завершився поразкою киян та падінням клубу в турнірній таблиці, повідомив портал Новини.LIVE.

"ЛНЗ" просто був сильнішим

Перший тайм пройшов під знаком боротьби. "Динамо" володіло м’ячем та краще виглядало в атаці, але не могло пробити оборону суперника.

Найнебезпечніший момент був у Піхальонка на 3-й хвилині після прострілу Волошина, але Кузик заблокував. "ЛНЗ" відповів на 17-й хвилині дальнім пострілом Ассінора повз стійку.

Неприємним епізодом для "Динамо" стала травма Ярмоленка, якому довелося покинути поле.

Кульмінація настала на першій доданій до першого тайму хвилині. Проспер увірвався лівим флангом, пробив низом — Нещерет парирував, а Пастух добив у порожні ворота. Гол шокував киян.

Як і в матчі зі "Зріньски", Шовковський здивував незрозумілою заміною. З боснійцями він замінив Шолу, який був найкращим у першому таймі. Коли ж тренер заявив, що гравець не увійшов у гру, то експерти в основному хапалися за голову від того, як тренер розуміє футбол.

У матчі з "ЛНЗ" чудово перший тайм провів Тіаре, але Шовковський його замінив на Дубінчака, який ніколи не вражав своєю грою, а цього разу ще й тривалий період пропустив через травму. Також Шола вийшов замість Волошина, який провалив гру.

Очікувано, у другому таймі найбільш провальним гравцем став Дубінчак, який, на відміну від Вівчаренка та Михавка, просто не бачить на полі Шолу і або не дає йому передачі, або робить дуже незручні передачі. Тому нігерійця ми більше не бачили на полі разом із Владиславом.

"ЛНЗ" у другому таймі зіграв дуже компактно в захисті, а на контратаках виглядав краще за киян. "Динамо" стало слабкішим, коли на поле замість Піхальонка вийшов Шапаренко, який не знає, як увійти в ритм гри цієї команди та не міг якісно виконати стандарти.

На 55-й хвилині арбітр призначив пенальті за фол Муравського на Попові, але після VAR скасував рішення: фол був у зворотному напрямку. Після цього з небезпечних моментів був лише дальній удар Попова у кінці гри.

"Динамо" — ЛНЗ — 0:1

Гол: Пастух, 45+1

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Попов, Тіаре (Дубінчак, 46), Михавко — Піхальонок (Шола, 65), Михайленко, Буяльський (Бленуце, 81) — Кабаєв, Ярмоленко (Герреро, 34), Волошин (Шапаренко, 65).

ЛНЗ: Паламарчук — Г. Пасіч, Муравський, Горін, Драмбаєв — Яшарі, Рябов, Пастух — Проспер (Кравчук, 83), Ассінор (Нонікашвілі, 71), Кузик (Дайко, 79).

Попередження: Кабаєв, Попов, Михавко — Нонікашвілі

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко приблизився до результатів двох володарів "Золотого м'яча".

