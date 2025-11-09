Шовковський після поразки від ЛНЗ розповів, чи думає про звільнення

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

У 12-му турі УПЛ київське "Динамо" програло черкаському ЛНЗ. Команда Олександра Шовковського після цієї гри опустилася на четверту позицію.

Після гри Шовковського запитали про можливе звільнення, передає портал Dynamo.kiev.ua.

Матч "Динамо" — ЛНЗ. Фото: "Динамо"

Шовковський назвав проблеми "Динамо"

Тренер погодився, що на результат вплинули втома чи переїзди з насиченим графіком. Саме тому команді бракувало свіжості та емоцій.

За словами Шовковського, ЛНЗ — одна з найбільш організованих в обороні команд УПЛ з мінімальною кількістю пропущених голів.

Також тренер відзначив, що кияни готувалися до швидких контратак суперника, але пропустили саме після однієї наприкінці першого тайму.

На питання, чи не відчуває Шовковський, що вже не може дати команді нічого нового й прийшов час піти у відставку, він відповів з ноткою роздратування.

"За всієї моєї поваги до вас, те, що в мене всередині, завжди залишиться в мене всередині. Протягом своєї кар’єри у футболі я ніколи не розповідав про свої відчуття. Це відбувалося тільки після, наприклад, закінчення ігрової кар’єри", — сказав тренер.

