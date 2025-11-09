Відео
Шовковського вперше запитали про відставку — що він відповів

Шовковського вперше запитали про відставку — що він відповів

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 20:32
Оновлено: 20:33
Шовковський після поразки від ЛНЗ розповів, чи думає про звільнення
Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

У 12-му турі УПЛ київське "Динамо" програло черкаському ЛНЗ. Команда Олександра Шовковського після цієї гри опустилася на четверту позицію.

Після гри Шовковського запитали про можливе звільнення, передає портал Dynamo.kiev.ua.

Александр Шовковский
Матч "Динамо" — ЛНЗ. Фото: "Динамо"

Шовковський назвав проблеми "Динамо"

Тренер погодився, що на результат вплинули втома чи переїзди з насиченим графіком. Саме тому команді бракувало свіжості та емоцій.

За словами Шовковського, ЛНЗ — одна з найбільш організованих в обороні команд УПЛ з мінімальною кількістю пропущених голів.

Також тренер відзначив, що кияни готувалися до швидких контратак суперника, але пропустили саме після однієї наприкінці першого тайму.

На питання, чи не відчуває Шовковський, що вже не може дати команді нічого нового й прийшов час піти у відставку, він відповів з ноткою роздратування.

"За всієї моєї поваги до вас, те, що в мене всередині, завжди залишиться в мене всередині. Протягом своєї кар’єри у футболі я ніколи не розповідав про свої відчуття. Це відбувалося тільки після, наприклад, закінчення ігрової кар’єри", — сказав тренер.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко невдовзі може статистично стати на рівень з легендами "Динамо".

Новий наставник "Дженоа" розповів, чи дасть шанс Руслану Маліновському.

футбол Динамо УПЛ Олександр Шовковський ЛНЗ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
