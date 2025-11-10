Видео
Гол Судакова и отраженный пенальти Трубина — оценки украинцев

Дата публикации 10 ноября 2025 08:31
обновлено: 09:21
Судаков забил и стал MVP матча Бенфика — Каза Пиа
Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

В 11-м туре чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" принимала команду "Каза Пиа", которая является одним из аутсайдеров турнира. С первых минут в составе "орлов" вышли на поле вратарь Анатолий Трубин и атакующий полузащитник Георгий Судаков.

Матч на стадионе "Эштадиу да Луж" завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Как сыграли Судаков и Трубин

Георгий открыл счет на 17-й минуте. Дедич навесил, Павлидис сбросил грудью, а Судаков с лету левой ногой попал в сетку — 1:0.

После забитого мяча Судаков и Павлидис еще много раз имели возможности, чтобы забить. Однако греку это удалось лишь с пенальти на 60-й минуте.

На 65-й минуте проявил себя Трубин, который отразил пенальти, но сразу пропустил автогол после касания партнера по команде.

В добавленное к матчу время "Бенфика" еще раз пропустила и упустила победу.

После игры Судаков получил награду лучшему футболисту матча.

Аналитический портал WhoScored дал Судакову оценку 7.3, что ниже, чем у Аурснеса и Павлидиса. У Трубина — оценка 6.5.

Напомним, главного тренера "Динамо" Александра Шовковского впервые спросили об отставке.

Форвард "Ромы" Артем Довбик травмировался перед важными матчами сборной Украины.

футбол Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
