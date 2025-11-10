Судаков забил и стал MVP матча Бенфика — Каза Пиа

Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

В 11-м туре чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" принимала команду "Каза Пиа", которая является одним из аутсайдеров турнира. С первых минут в составе "орлов" вышли на поле вратарь Анатолий Трубин и атакующий полузащитник Георгий Судаков.

Матч на стадионе "Эштадиу да Луж" завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Судаков с наградой лучшему игроку матча. Фото: "Бенфика"

Как сыграли Судаков и Трубин

Георгий открыл счет на 17-й минуте. Дедич навесил, Павлидис сбросил грудью, а Судаков с лету левой ногой попал в сетку — 1:0.

После забитого мяча Судаков и Павлидис еще много раз имели возможности, чтобы забить. Однако греку это удалось лишь с пенальти на 60-й минуте.

На 65-й минуте проявил себя Трубин, который отразил пенальти, но сразу пропустил автогол после касания партнера по команде.

В добавленное к матчу время "Бенфика" еще раз пропустила и упустила победу.

После игры Судаков получил награду лучшему футболисту матча.

Аналитический портал WhoScored дал Судакову оценку 7.3, что ниже, чем у Аурснеса и Павлидиса. У Трубина — оценка 6.5.

Напомним, главного тренера "Динамо" Александра Шовковского впервые спросили об отставке.

Форвард "Ромы" Артем Довбик травмировался перед важными матчами сборной Украины.