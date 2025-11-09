Судаков забил за Бенфику третий раз в сезоне: украинец открыл счет в матче

Игроки "Бенфики". Фото: "Бенфика"

В 11-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" принимает 16-ю команду турнирной таблицы "Каза Пиа". С первых минут в составе лиссабонцев вышли на поле вратарь Анатолий Трубин и атакующий полузащитник Георгий Судаков.

Судаков смог открыть счет в матче, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Судаков вновь отличился за "Орлов"

На 17-й минуте матча игроки "Бенфики" воспользовались ошибкой гостей в центре штрафной площади и партнер сбросил мяч на Судакова, которому никто не мешал пробить.

Для Судакова этот гол стал третьим в составе "Бенфики". При этом, у него есть два ассиста.

Отметим, что ранее Судаков был недоволен тем, что главный тренер Жозе Моуринью его одним из самых первых меняет на поле.

Напомним, наиболее опытный игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко вскоре может стать рекордсменом клуба.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о возможном уходе из клуба.