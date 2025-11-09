Видео
Україна
Видео

Судаков забил за Бенфику — видео гола

Судаков забил за Бенфику — видео гола

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 23:24
обновлено: 23:26
Судаков забил за Бенфику третий раз в сезоне: украинец открыл счет в матче
Игроки "Бенфики". Фото: "Бенфика"

В 11-м туре чемпионата Португалии "Бенфика" принимает 16-ю команду турнирной таблицы "Каза Пиа". С первых минут в составе лиссабонцев вышли на поле вратарь Анатолий Трубин и атакующий полузащитник Георгий Судаков.

Судаков смог открыть счет в матче, сообщил портал Новини.LIVE.

На 17-й минуте матча игроки "Бенфики" воспользовались ошибкой гостей в центре штрафной площади и партнер сбросил мяч на Судакова, которому никто не мешал пробить.

Для Судакова этот гол стал третьим в составе "Бенфики". При этом, у него есть два ассиста.

Отметим, что ранее Судаков был недоволен тем, что главный тренер Жозе Моуринью его одним из самых первых меняет на поле.

Напомним, наиболее опытный игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко вскоре может стать рекордсменом клуба.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский рассказал о возможном уходе из клуба.

футбол Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков украинские легионеры (футбол) Чемпионат Португалии по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
