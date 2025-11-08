Видео
Видео

Судаков недоволен работой Моуринью

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 15:43
обновлено: 15:59
Судаков разочарован решениями Моуринью
Георгий Судаков против "Ньюкасла". Фото: Reuters

В лиссабонской "Бенфике" возникли проблемы у украинского полузащитника Георгия Судакова. После прихода нового главного тренера Жозе Моуринью он перестал забивать.

К тому же Георгию не нравятся решения главного тренера, сообщил портал Glorioso1904.pt.

Георгий Судаков
Георгий Судаков против "Байера". Фото: Reuters

Судакову не понравились решения Моуринью

Украинский 23-летний полузащитник "Бенфики" продемонстрировал эмоциональность после замены в матче Лиги чемпионов.

В четвертом туре матча с "Байером" (0:1) Судакова заменили на 69-й минуте. После этого, уходя с поля, украинец не сдержал разочарования, что показал своими жестами и выражениями на лице.

Похожая реакция у Судакова была 1 ноября в чемпионате Португалии в матче против "Витории Гимараэш" (3:0). Судаков также был недоволен ранней заменой.

В текущем сезоне Георгий провел 13 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста.

Напомним, лидеру "Динамо" Андрею Ярмоленко очень мало осталось до важных рекордов.

Дочь Олега Кузнецова стала звездой в Украине — превзошла ли она своего отца.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
