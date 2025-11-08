Судаков разочарован решениями Моуринью

Судаков недоволен работой Моуринью
В лиссабонской "Бенфике" возникли проблемы у украинского полузащитника Георгия Судакова. После прихода нового главного тренера Жозе Моуринью он перестал забивать.
К тому же Георгию не нравятся решения главного тренера, сообщил портал Glorioso1904.pt.
Судакову не понравились решения Моуринью
Украинский 23-летний полузащитник "Бенфики" продемонстрировал эмоциональность после замены в матче Лиги чемпионов.
В четвертом туре матча с "Байером" (0:1) Судакова заменили на 69-й минуте. После этого, уходя с поля, украинец не сдержал разочарования, что показал своими жестами и выражениями на лице.
Похожая реакция у Судакова была 1 ноября в чемпионате Португалии в матче против "Витории Гимараэш" (3:0). Судаков также был недоволен ранней заменой.
В текущем сезоне Георгий провел 13 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста.
