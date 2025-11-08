Судаков розчарований рішеннями Моурінью

Георгій Судаков проти "Ньюкасла". Фото: Reuters

У лісабонській "Бенфіці" виникли проблеми у українського півзахисника Георгія Судакова. Після приходу нового головного тренера Жозе Моурінью він перестав забивати.

До того ж Георгію не подобаються рішення головного тренера, повідомив портал Glorioso1904.pt.

Георгій Судаков проти "Баєра". Фото: Reuters

Судакову не сподобались рішення Моурінью

Український 23-річний півзахисник "Бенфіки" продемонстрував емоційність після заміни в матчі Ліги чемпіонів.

У четвертому турі матчу з "Баєром" (0:1) Судакова замінили на 69-й хвилині. Після цього, йдучи з поля, українець не стримав розчарування, що показав своїми жестами та виразами на обличчя.

Схожа реакція у Судакова була 1 листопада в чемпіонаті Португалії в матчі проти "Віторії Гімараєш" (3:0). Судаков також був незадоволений ранньою заміною.

Цього сезону Георгій провів 13 матчів за "Бенфіку" в усіх турнірах, забивши два голи та віддавши два асисти.

