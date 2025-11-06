Судаков і Трубін не допомогли Бенфіці перемогти Баєр у Лізі чемпіонів

Георгій Судаков проти "Баєра". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів пройшли матчі четвертого туру. В Португалії лісабонська "Бенфіка" приймала леверкузенський "Баєр".

З перших хвилин матчу на поле вийшли українські легіонери "Бенфіки" Геогій Судаков та Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

Українці зіграли проти "Баєра"

Матч виявився складним для обох команд і тому на полі всі побачили багато боротьби.

Единой гол у грі забили німці на 65-й хвилині. Грімальдо віддав в штрафний майданчик на Шика, який не пробив Трубіна потужним ударом. Однак, на відскоку першим був захисник "Бенфіки" Даль, який примудрився перевести м’яч на голову Шика і той не промахнувся. Ганебна гра захисту португальців.

Трубін відіграв повний матч, за який зробив два сейви, 32 дотики м'яча, 89% точних передач. SofaScore поставила йому оцінку 6,9 бала, а WhoScored — 6,4 бала.

Судаков провів 69 хвилин, відзначившись 91% точних передач, одним удар по воротах, 50 дотиками м'яча, заробив фол. Виграв 50% дуелей. Від статистичного порталу SofaScore він отримав 7,2 бала, від WhoScored — 7,0 бала.

"Бенфіка" — "Баєр" — 0:1

Гол: Шик, 65

"Бенфіка": Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль (Шельдеруп, 69) — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру (Дедич, 69), Судаков (Престіанні, 69) — Павлідіс.

"Баєр": Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі (Тілльман, 57), Поку (Бен Сегір, 88) — Кофане (Шик, 57).

