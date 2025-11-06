Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Бенфіка з Судаковим та Трубіним програли в ЛЧ — оцінки українців

Бенфіка з Судаковим та Трубіним програли в ЛЧ — оцінки українців

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 00:30
Оновлено: 00:31
Судаков і Трубін не допомогли Бенфіці перемогти Баєр у Лізі чемпіонів
Георгій Судаков проти "Баєра". Фото: Reuters

В Лізі чемпіонів пройшли матчі четвертого туру. В Португалії лісабонська "Бенфіка" приймала леверкузенський "Баєр".

З перших хвилин матчу на поле вийшли українські легіонери "Бенфіки" Геогій Судаков та Анатолій Трубін, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Українці зіграли проти "Баєра"

Матч виявився складним для обох команд і тому на полі всі побачили багато боротьби.

Единой гол у грі забили німці на 65-й хвилині. Грімальдо віддав в штрафний майданчик на Шика, який не пробив Трубіна потужним ударом. Однак, на відскоку першим був захисник "Бенфіки" Даль, який примудрився перевести м’яч на голову Шика і той не промахнувся. Ганебна гра захисту португальців.

Трубін відіграв повний матч, за який зробив два сейви, 32 дотики м'яча, 89% точних передач. SofaScore поставила йому оцінку 6,9 бала, а WhoScored — 6,4 бала.

Судаков провів 69 хвилин, відзначившись 91% точних передач, одним удар по воротах, 50 дотиками м'яча, заробив фол. Виграв 50% дуелей. Від статистичного порталу SofaScore він отримав 7,2 бала, від WhoScored — 7,0 бала.

"Бенфіка" — "Баєр" — 0:1

Гол: Шик, 65

"Бенфіка": Трубін — Аурснес, Т. Араужу, Отаменді, Даль (Шельдеруп, 69) — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Баррейру (Дедич, 69), Судаков (Престіанні, 69) — Павлідіс.

"Баєр": Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсія, Маза, Грімальдо — Ечеверрі (Тілльман, 57), Поку (Бен Сегір, 88) — Кофане (Шик, 57).

Нагадаємо, Олег Блохін та його "Золотий м'яч" в історії України.

У Блохіна також була історія кохання з легендою художньої гімнастики Іриною Дерюгіною.

Зі шлюбу з Дерюгіною Блохін вийшов з коханою донькою.

футбол Ліга чемпіонів Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков українські легіонери (футбол) Байєр
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації