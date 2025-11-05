ПСЖ програв Баварії у Лізі чемпіонів та надовго втратив Хакімі

ПСЖ без Забарного програв Баварії в Лізі чемпіонів
У Лізі чемпіонів відбувся перший ігровий день четвертого туру. У центральному матчі в Парижі "ПСЖ" приймав "Баварію".
Український захисник парижан Ілля Забарний пропустив гру через дискваліфікацію — він отримав червону картку у попередньому турі, повідомляє портал Новини.LIVE.
"ПСЖ" не зміг стримати "Баварію"
Мюнхенці шокували господарів уже на четвертій хвилині. Сержа Гнабрі прорвав фланг, Олісе пробив, Шевальє відбив м’яч перед собою — Луїс Діас опинився першим на добиванні й відкрив рахунок.
Парижани відповіли активними атаками, але на 25-й хвилині втратили Усмана Дембеле, який отримав травму. На 32-й хвилині Маркіньйос припустився помилки біля своїх воріт, і Діас вдруге покарав суперника — 0:2.
Наприкінці першого тайму герой першої половини перетворився на антигероя: Луїс Діас грубо зіграв проти Ашрафа Хакімі та отримав пряму червону картку. Хакімі змушений був залишити поле, і, за попередніми оцінками, травма марокканця може виявитися серйозною.
У другому таймі "Баварія", залишившись у меншості, перейшла в оборону.
На 74-й хвилині Лі Кан Ін виконав навіс зі штрафного, і Жоао Невеш ударом головою скоротив відставання — 1:2. Попри потужний тиск наприкінці гри, "ПСЖ" не зумів зрівняти рахунок.
"ПСЖ" — "Баварія" — 1:2
Голи: Невеш, 74 — Діас, 4, 32
"ПСЖ": Шевальє — Хакімі (Маюлю, 45+8), Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Невеш, 66) — Кварацхелія, Дембеле (Лі Кан Ін, 25), Баркола (Рамуш, 66).
"Баварія": Ноєр — Лаймер, Та, Упамекано, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе (Кім Мін Дже, 80), Гнабрі (Бішоф, 46), Діас — Кейн (Горецка, 88).
Попередження: Мендеш — Бішоф, Ноєр, Станішич
Вилучення: Діас, 45+7 ("Баварія")
