ПСЖ проиграл Баварии в Лиге чемпионов и надолго потерял Хакими

Матч "ПСЖ" — "Бавария". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов состоялся первый игровой день четвертого тура. В центральном матче в Париже "ПСЖ" принимал "Баварию".

Украинский защитник парижан Илья Забарный пропустил игру из-за дисквалификации — он получил красную карточку в предыдущем туре, сообщает портал Новини.LIVE.

"ПСЖ" не смог сдержать "Баварию"

Мюнхенцы шокировали хозяев уже на четвертой минуте. Серж Гнабри прорвал фланг, Олисе пробил, Шевалье отбил мяч перед собой — Луис Диас оказался первым на добивании и открыл счет.

Парижане ответили активными атаками, но на 25-й минуте потеряли Усмана Дембеле, который получил травму. На 32-й минуте Маркиньос допустил ошибку у своих ворот, и Диас во второй раз наказал соперника — 0:2.

В конце первого тайма герой первой половины превратился в антигероя: Луис Диас грубо сыграл против Ашрафа Хакими и получил прямую красную карточку. Хакими вынужден был покинуть поле, и, по предварительным оценкам, травма марокканца может оказаться серьезной.

Ашраф Хакими покинул поле. Фото: Reuters

Во втором тайме "Бавария", оставшись в меньшинстве, перешла в оборону.

На 74-й минуте Ли Кан Ин выполнил навес со штрафного, и Жоао Невеш ударом головой сократил отставание — 1:2. Несмотря на мощное давление в конце игры, "ПСЖ" не сумел сравнять счет.

"ПСЖ" — "Бавария" — 1:2

Голы: Невеш, 74 — Диас, 4, 32

"ПСЖ": Шевалье — Хакими (Маюлю, 45+8), Маркиньос, Пачо, Мендеш — Заир-Эмери, Витинья, Руис (Невеш, 66) — Кварацхелия, Дембеле (Ли Кан Ин, 25), Баркола (Рамуш, 66).

"Бавария": Нойер — Лаймер, Та, Упамекано, Станишич — Киммих, Павлович — Олисе (Ким Мин Дже, 80), Гнабри (Бишоф, 46), Диас —​​​​​​​ Кейн (Горецка, 88).

Предупреждения: Мендеш — Бишоф, Нойер, Станишич

Удаление: Диас, 45+7 ("Бавария")

