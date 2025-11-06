Видео
Видео

Бенфика с Судаковым и Трубиным проиграли в ЛЧ — оценки украинцев

Бенфика с Судаковым и Трубиным проиграли в ЛЧ — оценки украинцев

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 00:30
обновлено: 00:31
Судаков и Трубин не помогли Бенфике победить Байер в Лиге чемпионов
Георгий Судаков против "Байера". Фото: Reuters

В Лиге чемпионов прошли матчи четвертого тура. В Португалии лиссабонская "Бенфика" принимала леверкузенский "Байер".

С первых минут матча на поле вышли украинские легионеры "Бенфики" Геогий Судаков и Анатолий Трубин, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Украинцы сыграли против "Байера"

Матч оказался сложным для обеих команд и поэтому на поле все увидели много борьбы.

Единственный гол в игре забили немцы на 65-й минуте. Гримальдо отдал в штрафную площадь на Шика, который не пробил Трубина мощным ударом. Однако, на отскоке первым был защитник "Бенфики" Даль, умудрившийся перевести мяч на голову Шика и тот не промахнулся. Позорная игра защиты португальцев.

Трубин отыграл полный матч, за который сделал два сейва, 32 касания мяча, 89% точных передач. SofaScore поставила ему оценку 6,9 балла, а WhoScored — 6,4 балла.

Судаков провел 69 минут, отметившись 91% точных передач, одним удар по воротам, 50 касаниями мяча, заработал фол. Выиграл 50% дуэлей. От статистического портала SofaScore он получил 7,2 балла, от WhoScored — 7,0 балла.

"Бенфика" — "Байер" — 0:1

Гол: Шик, 65

"Бенфика": Трубин — Аурснес, Т. Араужу, Отаменди, Даль (Шельдеруп, 69) — Риос, Барренечеа — Лукебакио, Баррейру (Дедич, 69), Судаков (Престианни, 69) — Павлидис.

"Байер": Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Гарсия, Маза, Гримальдо — Эчеверри (Тилльман, 57), Поку (Бен Сегир, 88) — Кофане (Шик, 57).

футбол Лига чемпионов Бенфика Анатолий Трубин Георгий Судаков украинские легионеры (футбол) Байер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
