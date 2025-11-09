Судаков забив за Бенфіку втретє в сезоні: українець відкрив рахунок у матчі

Гравці "Бенфіки". Фото: "Бенфіка"

У 11-му турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" приймає 16-ту команду турнірної таблиці "Каза Піа". З перших хвилин у складі лісабонців вийшли на поле воротар Анатолій Трубін та атакувальний півзахисник Георгій Судаков.

Судаков зміг відкрити рахунок в матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

Судаков знову відзначився за "Орлів"

На 17-й хвилині матчу гравці "Бенфіки" скористалися помилкою гостей в центрі штрафного майданчика і партнер скинув м’яч на Судакова, якому ніхто не заважав пробити.

Для Судакова цей гол став третім у складі "Бенфіки". При цьому, у нього є два асисти.

Зазначимо, що раніше Судаков був незадоволений тим, що головний тренер Жозе Моурінью його одним із найперших змінює на полі.

