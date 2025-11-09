Відео
Судаков забив за Бенфіку — відео голу

Судаков забив за Бенфіку — відео голу

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 23:24
Оновлено: 23:26
Судаков забив за Бенфіку втретє в сезоні: українець відкрив рахунок у матчі
Гравці "Бенфіки". Фото: "Бенфіка"

У 11-му турі чемпіонату Португалії "Бенфіка" приймає 16-ту команду турнірної таблиці "Каза Піа". З перших хвилин у складі лісабонців  вийшли на поле воротар Анатолій Трубін та атакувальний півзахисник Георгій Судаков.

Судаков зміг відкрити рахунок в матчі, повідомив портал Новини.LIVE.

Судаков знову відзначився за "Орлів"

На 17-й хвилині матчу гравці "Бенфіки" скористалися помилкою гостей в центрі штрафного майданчика і партнер скинув м’яч на Судакова, якому ніхто не заважав пробити.

Для Судакова цей гол став третім у складі "Бенфіки". При цьому, у нього є два асисти.

Зазначимо, що раніше Судаков був незадоволений тим, що головний тренер Жозе Моурінью його одним із найперших змінює на полі.

Нагадаємо, найбільш досвідчений гравець "Динамо"Андрій Ярмоленко невдовзі може стати рекордсменом клубу.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський розповів про можливий відхід з клубу.

футбол Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков українські легіонери (футбол) Чемпіонат Португалії з футболу
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
