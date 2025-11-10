Відео
Головна Спорт Гол Судакова та відбитий пенальті Трубіна — оцінки українців

Гол Судакова та відбитий пенальті Трубіна — оцінки українців

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 08:31
Оновлено: 09:21
Судаков забив і став MVP матчу Бенфіка – Каза Піа
Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

У 11-му турі чемпіонату Португалії лісабонська "Бенфіка" приймала команду "Каза Піа", яка є одним із аутсайдерів турніру. З перших хвилин у складі "орлів" вийшли на поле воротар Анатолій Трубін та атакувальний півзахисник Георгій Судаков.

Матч на стадіоні "Ештадіу да Луж" завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Георгий Судаков
Судаков з нагородою кращому гравцю матчу. Фото: "Бенфіка"

Як зіграли Судаков та Трубін

Георгій відкрив рахунок на 17-й хвилині. Дедіч навісив, Павлідіс скинув грудьми, а Судаков з льоту лівою ногою влучив у сітку — 1:0.

Після забитого м’яча Судаков та Павлідіс ще багато разів мали можливості, щоб забити. Однак греку це вдалося лише з пенальті на 60-й хвилині.

На 65-й хвилині проявив себе Трубін, який відбив пенальті, але одразу пропустив автогол після дотику партнера по команді.

У доданий до матчу час "Бенфіка" ще раз пропустила і втратила перемогу.

Після гри Судаков отримав нагороду найкращому футболісту матчу.

Аналітичний портал WhoScored дав Судакову оцінку 7.3, що нижче, ніж у Аурснеса та Павлідіса. У Трубіна — оцінка 6.5.

Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського вперше запитали про відставку.

Форвард "Роми" Артем Довбик травмувався перед важливими матчами збірної України.

футбол Бенфіка Анатолій Трубін Георгій Судаков українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
