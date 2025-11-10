Судаков забив і став MVP матчу Бенфіка – Каза Піа

Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

У 11-му турі чемпіонату Португалії лісабонська "Бенфіка" приймала команду "Каза Піа", яка є одним із аутсайдерів турніру. З перших хвилин у складі "орлів" вийшли на поле воротар Анатолій Трубін та атакувальний півзахисник Георгій Судаков.

Матч на стадіоні "Ештадіу да Луж" завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Судаков з нагородою кращому гравцю матчу. Фото: "Бенфіка"

Як зіграли Судаков та Трубін

Георгій відкрив рахунок на 17-й хвилині. Дедіч навісив, Павлідіс скинув грудьми, а Судаков з льоту лівою ногою влучив у сітку — 1:0.

Після забитого м’яча Судаков та Павлідіс ще багато разів мали можливості, щоб забити. Однак греку це вдалося лише з пенальті на 60-й хвилині.

На 65-й хвилині проявив себе Трубін, який відбив пенальті, але одразу пропустив автогол після дотику партнера по команді.

У доданий до матчу час "Бенфіка" ще раз пропустила і втратила перемогу.

Після гри Судаков отримав нагороду найкращому футболісту матчу.

Аналітичний портал WhoScored дав Судакову оцінку 7.3, що нижче, ніж у Аурснеса та Павлідіса. У Трубіна — оцінка 6.5.

Нагадаємо, головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського вперше запитали про відставку.

Форвард "Роми" Артем Довбик травмувався перед важливими матчами збірної України.