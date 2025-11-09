Артем Довбик травмувався перед матчами збірної України

Артем Довбик. Фото: Reuters

Збірна України з футболу може втратити на матчі відбору на чемпіонат світу-2026 Артема Довбика. Футболіст отримав травму в останньому матчі.

Про це пошкодження Довбика повідомив портал Новини.LIVE.

Довбик може не зіграти за збірну України

У 11-му турі Серії А "Рома" вдома обіграла "Удінезе" з рахунком 2:0.

Довбик вийшов на поле з перших хвилин, але його довелося замінити на 42-й хвилині, тримаючись за стегно.

Після травми Довбика у команди більше не залишилось центральних нападників, оскільки Фергюсон теж наразі травмований.

Травма Артема ставить під загрозу його участь в матчах України проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16-го).

У сезоні 2025/2026 Довбик провів 14 матчів за "Рому", в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

