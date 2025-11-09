Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Перед матчами відбору на ЧС-2026 збірна України втратила Довбика

Перед матчами відбору на ЧС-2026 збірна України втратила Довбика

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 22:41
Оновлено: 22:41
Артем Довбик травмувався перед матчами збірної України
Артем Довбик. Фото: Reuters

Збірна України з футболу може втратити на матчі відбору на чемпіонат світу-2026 Артема Довбика. Футболіст отримав травму в останньому матчі.

Про це пошкодження Довбика повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Артем Довбик
Артем Довбик. Фото: Reuters

Довбик може не зіграти за збірну України

У 11-му турі Серії А "Рома" вдома обіграла "Удінезе" з рахунком 2:0.

Довбик вийшов на поле з перших хвилин, але його довелося замінити на 42-й хвилині, тримаючись за стегно.

Після травми Довбика у команди більше не залишилось центральних нападників, оскільки Фергюсон теж наразі травмований.

Травма Артема ставить під загрозу його участь в матчах України проти Франції (13 листопада) та Ісландії (16-го).

У сезоні 2025/2026 Довбик провів 14 матчів за "Рому", в яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Нагадаємо, 36-річний ветеран "Динамо"Андрій Ярмоленко невдовзі може стати на один рівень з Шевченком та Блохіним.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розповів про можливе звільнення.

футбол Збірна України з футболу Артем Довбик українські легіонери (футбол) ФК Рома (Рим)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації