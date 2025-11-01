Гасперіні оцінив форму Довбика після переможного гола Пармі

Артем Довбик. Фото: Reuters

В матчі 9-го туру Серії А проти "Парми" український форвард "Роми" Артем Довбик забив свій другий м’яч в сезоні. Футболіст був радий голу, який став переможним в матчі.

Про нинішню форму Довбика висловився головний тренер "Роми" Джан П’єро Гасперіні, передає портал Romanews.eu.

Джан П’єро Гасперіні. Фото: Reuters

Гасперіні повідомив, у чому додав Довбик

Головний тренер заявив, що Довбик перебуває в хорошій формі та демонструє прогрес. До того ж фізична готовність дозволяє йому краще проявляти технічні навички.

Довбик цього сезону забив два м’ячі та зробив асист в 11 матчах за "Рому".

Щодо конкурента Довбика Фергюсона, тренер пояснив, що в ірландця розтягнення і тому він пропустить один-два тижні, включаючи гру з "Міланом", 2 листопада.

"Рома" посідає в турнірній таблиці Серії А друге місце з 21 очком. При цьому, у "Наполі", яке випереджає римлян всього на один бал, на один матч більше.

