Україна
Гасперіні нарешті похвалив Довбика після забитого голу

Гасперіні нарешті похвалив Довбика після забитого голу

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 22:56
Оновлено: 22:57
Гасперіні оцінив форму Довбика після переможного гола Пармі
Артем Довбик. Фото: Reuters

В матчі 9-го туру Серії А проти "Парми" український форвард "Роми" Артем Довбик забив свій другий м’яч в сезоні. Футболіст був радий голу, який став переможним в матчі.

Про нинішню форму Довбика висловився головний тренер "Роми" Джан П’єро Гасперіні, передає портал Romanews.eu.

Читайте також:
Джан Пьеро Гасперини
Джан П’єро Гасперіні. Фото: Reuters

Гасперіні повідомив, у чому додав Довбик

Головний тренер заявив, що Довбик перебуває в хорошій формі та демонструє прогрес. До того ж фізична готовність дозволяє йому краще проявляти технічні навички.

Довбик цього сезону забив два м’ячі та зробив асист в 11 матчах за "Рому".

Щодо конкурента Довбика Фергюсона, тренер пояснив, що в ірландця розтягнення і тому він пропустить один-два тижні, включаючи гру з "Міланом", 2 листопада.

"Рома" посідає в турнірній таблиці Серії А друге місце з 21 очком. При цьому, у "Наполі", яке випереджає римлян всього на один бал, на один матч більше.

Нагадаємо, київський футбольний клуб планує судитися за свою емблему з росіянами.

Московський "Спартак" планує переманити у київського "Динамо" гравця збірної Бразилії.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
