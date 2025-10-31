Довбик назвав свою головну проблему в чемпіонаті Італії

Артем Довбик на розминці "Роми". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Форвард збірної України Артем Довбик зробив вирішальний внесок у перемогу "Роми" над "Пармою" в дев'ятому турі Серії А. Саме м'яч, який забив 28-річний футболіст, вирішив результат протистояння.

Довбик з оптимізмом дивиться в майбутнє після успішної гри з "Пармою", повідомляє Voce Giallorossa.

У Артема Довбика всього три результативні дії в 11 поєдинках за "Рому" в сезоні 2025/2026. Гол у ворота "хрестоносців" став для українця другим у сезоні. Однак форвард не сумнівається, що найближчим часом зуміє покращити власну статистику.

Артем Довбик у збірній України. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Що Довбик сказав про італійський футбол

Український гравець визнав, що "Ромі" було важко в матчі з "Пармою", але три очки стали важливим досягненням у боротьбі за Скудетто. Цей результат добре вплинув на футболістів з погляду психології.

Довбик похвалив захисників, які представляють італійські команди. Артем заявив, що форвардам дуже складно виступати в Серії А. Їм не дозволяють прийняти м'яч, особливо обличчям до чужих воріт. Але при цьому українець уже звик до місцевого футболу.

Артем Довбик відчуває підтримку з боку тренерського штабу "Роми", планує продовжувати наполегливо працювати й не сумнівається, що скоро знову заб'є голи. Уже в неділю, 2 листопада, "Рома" вирушить на "Сан Сіро", щоб зіграти з "Міланом".

