У Ромі пояснили ренесанс Довбика в чемпіонаті Італії

Артем Довбик святкує гол. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

У рамках 9 туру чемпіонату Італії "Рома" здобула важку перемогу над "Пармою". Автором вирішального голу став український форвард Артем Довбик.

Головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні поділився думкою про гру найкращого бомбардира команди минулого сезону, повідомляє Football Italia.

"Рома" обережно грала проти "Парми" на своєму полі в 9 турі Серії А. Основні події відбулися в другому таймі. Спочатку столична команда відкрила рахунок, потім Артем Довбик приніс їй перемогу. Гості змогли відіграти один м'яч за кілька хвилин до кінця поєдинку, але цей епізод уже ні на що не вплинув.

Що Гасперіні сказав про Довбика

У сезоні 2025/2026 український форвард зіграв за "Рому" 11 матчів, у яких забив лише 2 м'ячі та зробив 1 результативну передачу. Але головний тренер "вовків" вважає, що Артем Довбик позбувся проблем та зможе покращити власну результативність.

Артем Довбик обігрує суперника. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Джан П'єро Гасперіні повідомив, що форвард "Роми" останніми тижнями набрав хорошу форму і почне забивати більше голів. З Довбиком у команді окремо працюють над тим, щоб Артем не втрачав упевненість у собі.

"У Довбика зростає впевненість із кожним новим голом. Якби він реалізував ті пенальті в минулих турах, зараз його було б складно зупинити", — заявив Гасперіні.

Після 9 турів у Серії А "Рома" посідає друге місце в таблиці. Римляни набрали 21 очко - стільки ж, скільки в "Наполі", який лідирує в турнірці.

