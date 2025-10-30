Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер Роми зробив важливу заяву про Довбика

Тренер Роми зробив важливу заяву про Довбика

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 11:33
Оновлено: 11:52
У Ромі пояснили ренесанс Довбика в чемпіонаті Італії
Артем Довбик святкує гол. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

У рамках 9 туру чемпіонату Італії "Рома" здобула важку перемогу над "Пармою". Автором вирішального голу став український форвард Артем Довбик.

Головний тренер "вовків" Джан П'єро Гасперіні поділився думкою про гру найкращого бомбардира команди минулого сезону, повідомляє Football Italia.

Реклама
Читайте також:

"Рома" обережно грала проти "Парми" на своєму полі в 9 турі Серії А. Основні події відбулися в другому таймі. Спочатку столична команда відкрила рахунок, потім Артем Довбик приніс їй перемогу. Гості змогли відіграти один м'яч за кілька хвилин до кінця поєдинку, але цей епізод уже ні на що не вплинув.

Що Гасперіні сказав про Довбика

У сезоні 2025/2026 український форвард зіграв за "Рому" 11 матчів, у яких забив лише 2 м'ячі та зробив 1 результативну передачу. Але головний тренер "вовків" вважає, що Артем Довбик позбувся проблем та зможе покращити власну результативність.

Артем Довбик
Артем Довбик обігрує суперника. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Джан П'єро Гасперіні повідомив, що форвард "Роми" останніми тижнями набрав хорошу форму і почне забивати більше голів. З Довбиком у команді окремо працюють над тим, щоб Артем не втрачав упевненість у собі.

"У Довбика зростає впевненість із кожним новим голом. Якби він реалізував ті пенальті в минулих турах, зараз його було б складно зупинити", — заявив Гасперіні.

Після 9 турів у Серії А "Рома" посідає друге місце в таблиці. Римляни набрали 21 очко - стільки ж, скільки в "Наполі", який лідирує в турнірці.

Нагадаємо, Йожеф Сабо здивував висловлюванням про Олександра Шовковського та Андрія Ярмоленка після перемоги "Динамо" над "Шахтарем".

Хто став обраницею Руслана Ротаня — показуємо улюблену дівчину відомого тренера.

Василь Ломаченко змінився за рік після відходу зі спорту, боксер показав, який вигляд має у 2025 році.

спорт футбол Артем Довбик Серія А ФК Рома (Рим) Джан П'єро Гасперіні
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації