Тренер Ромы сделал важное заявление о Довбике

Дата публикации 30 октября 2025 11:33
обновлено: 11:52
В Роме объяснили ренессанс Довбика в чемпионате Италии
Артем Довбик празднует гол. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

В рамках 9 тура чемпионата Италии "Рома" одержала тяжелую победу над "Пармой". Автором решающего гола стал украинский форвард Артем Довбик

Главный тренер "волков" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре лучшего бомбардира команды прошлого сезона, сообщает Football Italia

Читайте также:

"Рома" осторожно играла против "Пармы" на своем поле в 9 туре Серии А. Основные события произошли во втором тайме. Сначала столичная команда открыла счет, затем Артем Довбик принес ей победу. Гости смогли отыграть один мяч за несколько минут до конца поединка, но этот эпизод уже ни на что не повлиял. 

Что Гасперини сказал о Довбике 

В сезоне 2025/2026 украинский форвард сыграл за "Рому" 11 матчей, в которых забил только 2 мяча и сделал 1 результативную передачу. Но главный тренер "волков" считает, что Артем Довбик избавился от проблем и сможет улучшить собственную результативность. 

Артем Довбик
Артем Довбик обыгрывает соперника. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Джан Пьеро Гасперини сообщил, что форвард "Ромы" в последние недели набрал хорошую форму и начнет забивать больше голов. С Довбиком в команде отдельно работают над тем, чтобы Артем не терял уверенность в себе. 

"У Довбика растет уверенность с каждым новым голом. Если бы он реализовал те пенальти в прошлых турах, сейчас его было бы сложно остановить", — заявил Гасперини. 

После 9 туров в Серии А "Рома" занимает второе место в таблице. Римляне набрали 21 очков — столько же, сколько у "Наполи", который лидирует в турнирке. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
