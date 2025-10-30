Видео
Видео

Сабо раскритиковал Ярмоленко после победы над Шахтером

Сабо раскритиковал Ярмоленко после победы над Шахтером

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 09:47
обновлено: 09:47
Сабо раскритиковал Шовковского из-за Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на предматчевой тренировке. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал исход противостояния "Динамо" и "Шахтера" в 1/8 Кубка Украины. Эксперт не считает успех "бело-синих" заслугой главного тренера Александра Шовковского. 

При этом Сабо похвалил "Динамо" за игру во втором тайме и назвал футболистов "молодцами", сообщает BLIK

Читайте также:

Киевское "Динамо" выбило из Кубка Украины действующего обладателя трофея. "Шахтер" первым забил гол во втором тайме, но столичная команда сумела ответить на это мячами в исполнении Андрея Ярмоленко и Эдуардо Герреро. Йожеф Сабо считает, что после минимального успеха "горняки" остановились и стали играть на удержание счета, тогда как подопечные Александра Шовковского хорошо провели второй тайм. 

Александр Шовковский
Арда Туран и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Что Сабо сказал о "Динамо" и Ярмоленко 

Эксперт не считает, что второй тайм в исполнении киевской команды стал заслугой ее главного тренера. Сабо не верит в то, что Шовковский смог в раздевалке воодушевить игроков. При этом бывший наставник доволен игрой "бело-синих" после перерыва. Специалист подчеркнул, что болельщики "Динамо" заждались побед над соперниками уровня "Шахтера". 

При этом Сабо не понимает, почему Ярмоленко играл на острие атаки. Тренер похвалил ветерана за гол, но заявил, что это не та позиция, на которой должен действовать ветеран. 

"Не понимаю, зачем Шовковский ставит Ярмоленко на позицию центрального нападающего, хотя в этот раз такой вариант сработал. Хотя, опять же, в первом тайме Андрей был нулевой, даже мяча не помню, чтобы касался", — заявил Сабо. 

Напомним, Арда Туран хочет наказать футболистов "Шахтера" и не скрывает своего разочарования. 

Руслан Ротань отпраздновал день рождения — рассказываем и показываем, как выглядит жена тренера "Полесья". 

Василий Ломаченко отправился в далекую страну, где впервые за долгое время принял участие в официальном мероприятии. 

футбол ФК Шахтер Динамо Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Йожеф Сабо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
