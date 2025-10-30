Сабо розкритикував Шовковського через Ярмоленка

Андрій Ярмоленко на передматчевому тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував результат протистояння "Динамо" та "Шахтаря" в 1/8 Кубка України. Експерт не вважає успіх "біло-синіх" заслугою головного тренера Олександра Шовковського.

При цьому Сабо похвалив "Динамо" за гру в другому таймі та назвав футболістів "молодцями", повідомляє BLIK.

Київське "Динамо" вибило з Кубка України чинного володаря трофея. "Шахтар" першим забив гол у другому таймі, але столична команда зуміла відповісти на це м'ячами у виконанні Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро. Йожеф Сабо вважає, що після мінімального успіху "гірники" зупинилися і стали грати на утримання рахунку, тоді як підопічні Олександра Шовковського добре провели другий тайм.

Арда Туран та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Сабо сказав про "Динамо" та Ярмоленка

Експерт не вважає, що другий тайм у виконанні київської команди став заслугою її головного тренера. Сабо не вірить у те, що Шовковський зміг у роздягальні надихнути гравців. При цьому колишній наставник задоволений грою "біло-синіх" після перерви. Фахівець підкреслив, що вболівальники "Динамо" зачекалися перемог над суперниками рівня "Шахтаря".

При цьому Сабо не розуміє, чому Ярмоленко грав на вістрі атаки. Тренер похвалив ветерана за гол, але заявив, що це не та позиція, на якій має діяти ветеран.

"Не розумію, навіщо Шовковський ставить Ярмоленка на позицію центрального нападника, хоча цього разу такий варіант спрацював. Хоча, знову ж таки, в першому таймі Андрій був нульовий, навіть м'яча не пам'ятаю, щоб торкався", — заявив Сабо.

