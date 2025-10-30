Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Сабо розкритикував Ярмоленка після перемоги над Шахтарем

Сабо розкритикував Ярмоленка після перемоги над Шахтарем

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 09:47
Оновлено: 09:47
Сабо розкритикував Шовковського через Ярмоленка
Андрій Ярмоленко на передматчевому тренуванні. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо прокоментував результат протистояння "Динамо" та "Шахтаря" в 1/8 Кубка України. Експерт не вважає успіх "біло-синіх" заслугою головного тренера Олександра Шовковського.

При цьому Сабо похвалив "Динамо" за гру в другому таймі та назвав футболістів "молодцями", повідомляє BLIK.

Реклама
Читайте також:

Київське "Динамо" вибило з Кубка України чинного володаря трофея. "Шахтар" першим забив гол у другому таймі, але столична команда зуміла відповісти на це м'ячами у виконанні Андрія Ярмоленка та Едуардо Герреро. Йожеф Сабо вважає, що після мінімального успіху "гірники" зупинилися і стали грати на утримання рахунку, тоді як підопічні Олександра Шовковського добре провели другий тайм.

Александр Шовковский
Арда Туран та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Що Сабо сказав про "Динамо" та Ярмоленка

Експерт не вважає, що другий тайм у виконанні київської команди став заслугою її головного тренера. Сабо не вірить у те, що Шовковський зміг у роздягальні надихнути гравців. При цьому колишній наставник задоволений грою "біло-синіх" після перерви. Фахівець підкреслив, що вболівальники "Динамо" зачекалися перемог над суперниками рівня "Шахтаря".

При цьому Сабо не розуміє, чому Ярмоленко грав на вістрі атаки. Тренер похвалив ветерана за гол, але заявив, що це не та позиція, на якій має діяти ветеран.

"Не розумію, навіщо Шовковський ставить Ярмоленка на позицію центрального нападника, хоча цього разу такий варіант спрацював. Хоча, знову ж таки, в першому таймі Андрій був нульовий, навіть м'яча не пам'ятаю, щоб торкався", — заявив Сабо.

Нагадаємо, Арда Туран хоче покарати футболістів "Шахтаря" і не приховує свого розчарування.

Руслан Ротань відсвяткував день народження — розповідаємо і показуємо, який вигляд має дружина тренера "Полісся".

Василь Ломаченко вирушив у далеку країну, де вперше за довгий час взяв участь в офіційному заході.

футбол ФК Шахтар Динамо Андрій Ярмоленко Олександр Шовковський Йожеф Сабо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації