Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбик объяснил, кто помог ему снова начать забивать голы

Довбик объяснил, кто помог ему снова начать забивать голы

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 12:03
обновлено: 12:39
Довбик назвал свою главную проблему в чемпионате Италии
Артем Довбик на разминке "Ромы". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Форвард сборной Украины Артем Довбик внес решающий вклад в победу "Ромы" над "Пармой" в девятом туре Серии А. Именно мяч, который забил 28-летний футболист, решил исход противостояния. 

Довбик с оптимизмом смотрит в будущее после успешной игры с "Пармой", сообщает Voce Giallorossa

Реклама
Читайте также:

У Артема Довбика всего три результативных действия в 11 поединках за "Рому" в сезоне 2025/2026. Гол в ворота "крестоносцев" стал для украинца вторым в сезоне. Однако форвард не сомневается, что в ближайшее время сумеет улучшить собственную статистику. 

Артем Довбик
Артем Довбик в сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Довбик сказал об итальянском футболе 

Украинский игрок признал, что "Роме" было тяжело в матче с "Пармой", но три очка стали важным достижением в борьбе за Скудетто. Этот результат хорошо повлиял на футболистов с точки зрения психологии. 

Довбик похвалил защитников, которые представляют итальянские команды. Артем заявил, что форвардам очень сложно выступать в Серии А. Им не позволяют принять мяч, особенно лицом к чужим воротам. Но при этом украинец уже привык к местному футболу. 

Артем Довбик чувствует поддержку со стороны тренерского штаба "Ромы", планирует продолжать упорно работать и не сомневается, что скоро снова забьет голы. Уже в воскресенье, 2 ноября, "Рома" отправится на "Сан Сиро", чтобы сыграть с "Миланом". 

Напомним, киевский "Локомотив" собирается судиться с клубом из России с одноименным названием. 

Украинская легкоатлетка стала участницей шоу "Холостяк", где главным героем является актер Тарас Цымбалюк. 

Фабио Уордли поставил ультиматум Александру Усику сразу после победы над Джозефом Паркером. 

спорт футбол Артем Довбик Серия А ФК Рома (Рим) Джан Пьеро Гасперини
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации