Довбик назвал свою главную проблему в чемпионате Италии

Артем Довбик на разминке "Ромы". Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Форвард сборной Украины Артем Довбик внес решающий вклад в победу "Ромы" над "Пармой" в девятом туре Серии А. Именно мяч, который забил 28-летний футболист, решил исход противостояния.

Довбик с оптимизмом смотрит в будущее после успешной игры с "Пармой", сообщает Voce Giallorossa.

Реклама

Читайте также:

У Артема Довбика всего три результативных действия в 11 поединках за "Рому" в сезоне 2025/2026. Гол в ворота "крестоносцев" стал для украинца вторым в сезоне. Однако форвард не сомневается, что в ближайшее время сумеет улучшить собственную статистику.

Артем Довбик в сборной Украины. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Что Довбик сказал об итальянском футболе

Украинский игрок признал, что "Роме" было тяжело в матче с "Пармой", но три очка стали важным достижением в борьбе за Скудетто. Этот результат хорошо повлиял на футболистов с точки зрения психологии.

Довбик похвалил защитников, которые представляют итальянские команды. Артем заявил, что форвардам очень сложно выступать в Серии А. Им не позволяют принять мяч, особенно лицом к чужим воротам. Но при этом украинец уже привык к местному футболу.

Артем Довбик чувствует поддержку со стороны тренерского штаба "Ромы", планирует продолжать упорно работать и не сомневается, что скоро снова забьет голы. Уже в воскресенье, 2 ноября, "Рома" отправится на "Сан Сиро", чтобы сыграть с "Миланом".

Напомним, киевский "Локомотив" собирается судиться с клубом из России с одноименным названием.

Украинская легкоатлетка стала участницей шоу "Холостяк", где главным героем является актер Тарас Цымбалюк.

Фабио Уордли поставил ультиматум Александру Усику сразу после победы над Джозефом Паркером.