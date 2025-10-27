Уордли потребовал, чтобы Усик лично принес ему свои пояса

Фабио Уордли после победы над Джозефом Паркером. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский супертяжеловес Фабио Уордли одержал яркую победу над Джозефом Паркером, завершив бой техническим нокаутом в 11-м раунде. После этого успеха он стал обязательным претендентом на титул WBO и официально приблизился к возможной встрече с Александром Усиком.

Сразу после неожиданного триумфа Уордли обратился к украинскому чемпиону, сообщает BoxingScene.

Реклама

Читайте также:

Победа над опытным новозеландцем стала для Фабио Уордли двадцатой в профессиональной карьере. Он уверенно контролировал концовку поединка и сумел навязать свой темп в решающие раунды. Теперь британец готов к следующему шагу — бою с абсолютным чемпионом мира.

Фабио Уордли празднует победу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Уордли бросил прямой вызов Усику

Эксперты отмечают, что поединок против Усика может состояться уже в первой половине 2026 года. Промоутеры рассматривают несколько вариантов: от стадионов Британии до арен Саудовской Аравии. Сам Уордли после победы не скрывал эмоций и дал понять, что готов к поединку с украинцем в любой точке мира.

Александр Усик в перерыве между боями. Фото: instagram.com/usykaa/

"Я не могу просить ничего больше. Все, о чем я когда-либо мечтал, это шанс, и я его получил. Я не собираюсь выходить против Усика, чтобы просто поблагодарить его и сдаться. Скажите ему, чтобы он приехал. Покажите, как добраться до Ипсвича, и я дам адрес, можем подраться прямо в саду. Главное, чтобы он был там и принес свои пояса", — объяснил Уордли.

Напомним, ранее Джозеф Паркер поделился прогнозом на будущий обязательный боя Александра Усика с Фабио Уордли.

А легендарный Дерек Чисора готовится к новому поединку, который может стать последним в его карьере.