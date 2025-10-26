Паркер оценил шансы Уордли в бою с Усиком после поражения в Лондоне

Паркер сделал прогноз на бой Усик — Уордли
В Лондоне новозеландец Джозеф Паркер проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Фабио Уордли. После этого боя экс-чемпион мира потерял возможность провести поединок против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.
После боя Паркер в эфире Fight Hub TV сделал прогноз на поединок Усик — Уордли.
У Уордли мало шансов с Усиком
Паркер не стал прогнозировать результат, отметив, что все покажет сам поединок. При этом, новозеландец вспомнил свой бой с Уордли, где, по его словам, он вел по очкам, но британец "переломил ситуацию".
"Победит ли он Усика? Я не уверен", — сказал Паркер.
Также Паркер отметил, что чувствовал себя хорошо после остановки рефери, хотел продолжать, но рефери принял другое решение и прогнозы не оправдались.
Уордли после победы над Паркером стал обязательным претендентом WBO на титул Усика. Промоутер Фрэнк Уоррен прогнозирует бой в марте 2026 года, вероятно, в Эр-Рияде или на "Уэмбли".
Паркер после боя поздравил соперника как воина и выразил надежду на реванш.
