Паркер оценил шансы Уордли в бою с Усиком после поражения в Лондоне

Джозеф Паркер. Фото: Reuters

В Лондоне новозеландец Джозеф Паркер проиграл техническим нокаутом в 11-м раунде британцу Фабио Уордли. После этого боя экс-чемпион мира потерял возможность провести поединок против абсолютного чемпиона мира Александра Усика.

После боя Паркер в эфире Fight Hub TV сделал прогноз на поединок Усик — Уордли.

У Уордли мало шансов с Усиком

Паркер не стал прогнозировать результат, отметив, что все покажет сам поединок. При этом, новозеландец вспомнил свой бой с Уордли, где, по его словам, он вел по очкам, но британец "переломил ситуацию".

"Победит ли он Усика? Я не уверен", — сказал Паркер.

Также Паркер отметил, что чувствовал себя хорошо после остановки рефери, хотел продолжать, но рефери принял другое решение и прогнозы не оправдались.

Уордли после победы над Паркером стал обязательным претендентом WBO на титул Усика. Промоутер Фрэнк Уоррен прогнозирует бой в марте 2026 года, вероятно, в Эр-Рияде или на "Уэмбли".

Паркер после боя поздравил соперника как воина и выразил надежду на реванш.

