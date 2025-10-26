Відео
Паркер зробив прогноз на бій Усик — Вордлі

Дата публікації: 26 жовтня 2025 23:03
Оновлено: 23:11
Паркер оцінив шанси Вордлі у бою з Усиком після поразки в Лондоні
Джозеф Паркер. Фото: Reuters

В Лондоні новозеландець Джозеф Паркер програв технічним нокаутом в 11-му раунді британцю Фабіо Вордлі. Після цього бою ексчемпіон світу втратив можливість провести поєдинок проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика.

Після бою Паркер в ефірі Fight Hub TV зробив прогноз на поєдинок Усик — Вордлі.

У Вордлі мало шансів з Усиком

Паркер не став прогнозувати результат, наголосивши, що все покаже сам поєдинок.

При цьому, новозеландець згадав свій бій із Вордлі, де, за його словами, він вів за очками, але британець "переломив ситуацію".

"Чи переможе він Усика? Я не впевнений", — сказав Паркер.

Також Паркер відзначив, що почувався добре після зупинки рефері, хотів продовжувати, але рефері прийняв інше рішення і прогнози не справдились.

Вордлі після перемоги над Паркером став обов'язковим претендентом WBO на титул Усика. Промоутер Френк Воррен прогнозує бій у березні 2026 року, ймовірно, в Ер-Ріяді чи на "Вемблі".

Паркер після бою привітав суперника як воїна та висловив надію на реванш.

Нагадаємо, раніше Олександр Усик зустрівся з командирова "Азову".

Також Усик заявив, що для боксерів алкогольні напої — це зло.

Без результату завершився головний бій UFC між Томом Аспіналлом та Сірілом Ганом.

Олександр Усик бокс суперважка вага українські боксери Джозеф Паркер Фабіо Вордлі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
