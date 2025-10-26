Фабіо Вордлі став наступним суперником Олександра Усика

Джозеф Паркер та Фабіо Вордлі. Фото: Reuters

В Лондоні пройшло боксерське шоу компанії Queensberry Promotions. У головній події тимчасовий чемпіон WBO у суперважкій вазі Джозеф Паркер боксував з Фабіо Вордлі.

Бій завершився достроково в 11-му раунді, повідомив портал Новини.LIVE.

Паркер здивував поразкою від Вордлі

Паркер, який підійшов до бою з великою вагою, почав бій з комбінацій, нарощуючи перевагу в техніці. Вордлі у відповідь робив ставку на потужні одиночні удари.

У другому раунді Паркер потряс суперника, але пропустив оверхенд і вже там рятувався в клінчі. Вордлі пішов на добивання, але Джозеф виплюнув капу, отримавши час на відновлення.

В середині бою Паркер почав нарощувати перевагу, доносячи більше ударів.

Потім у дев'ятому раунді Джозеф знову потряс Вордлі, а в десятому ледь не відправили британця в нокдаун. Вордлі вижив, але йому було дуже важко.

У 11-му раунді Вордлі кинувся вперед із останніх сил. Паркер пропустив серію ударів, і рефері Говард Фостер спірно зупинив бій. Тому Фабіо здобув перемогу технічним нокаутом.

Цікаво, що на момент спірної зупинки бою Паркер вів на картках суддів: 98-92, 96-94, 95-95.

Після бою Вордлі викликав на бій абсолютного чемпіона Олександра Усика.

"Усик — мій наступний суперник, інших варіантів не існує. Саме цей бій має відбутися між мною та Усиком", — заявив Вордлі.

