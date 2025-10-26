Фабио Уордли стал следующим соперником Александра Усика

Уордли неожиданно нокаутировал Паркера и стал следующим для Усика
В Лондоне прошло боксерское шоу компании Queensberry Promotions. В главном событии временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер боксировал с Фабио Уордли.
Бой завершился досрочно в 11-м раунде, сообщил портал Новини.LIVE.
Паркер удивил поражением от Уордли
Паркер, который подошел к бою с большим весом, начал бой с комбинаций, наращивая преимущество в технике. Уордли в ответ делал ставку на мощные одиночные удары.
Во втором раунде Паркер потряс соперника, но пропустил оверхенд и уже там спасался в клинче. Уордли пошел на добивание, но Джозеф выплюнул капу, получив время на восстановление.
В середине боя Паркер начал наращивать преимущество, донося больше ударов.
Затем в девятом раунде Джозеф снова потряс Уордли, а в десятом едва не отправили британца в нокдаун. Уордли выжил, но ему было очень тяжело.
В 11-м раунде Уордли бросился вперед из последних сил. Паркер пропустил серию ударов, и рефери Говард Фостер спорно остановил бой. Поэтому Фабио одержал победу техническим нокаутом.
Интересно, что на момент спорной остановки боя Паркер вел на карточках судей: 98-92, 96-94, 95-95.
После боя Уордли вызвал на бой абсолютного чемпиона Александра Усика.
"Усик - мой следующий соперник, других вариантов не существует. Именно этот бой должен состояться между мной и Усиком", — заявил Уордли.
