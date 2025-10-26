Фабио Уордли стал следующим соперником Александра Усика

Джозеф Паркер и Фабио Уордли. Фото: Reuters

В Лондоне прошло боксерское шоу компании Queensberry Promotions. В главном событии временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер боксировал с Фабио Уордли.

Бой завершился досрочно в 11-м раунде, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Джозеф Паркер и Фабио Уордли. Фото: Reuters

Паркер удивил поражением от Уордли

Паркер, который подошел к бою с большим весом, начал бой с комбинаций, наращивая преимущество в технике. Уордли в ответ делал ставку на мощные одиночные удары.

Реклама

Во втором раунде Паркер потряс соперника, но пропустил оверхенд и уже там спасался в клинче. Уордли пошел на добивание, но Джозеф выплюнул капу, получив время на восстановление.

Джозеф Паркер и Фабио Уордли. Фото: Reuters

В середине боя Паркер начал наращивать преимущество, донося больше ударов.

Реклама

Затем в девятом раунде Джозеф снова потряс Уордли, а в десятом едва не отправили британца в нокдаун. Уордли выжил, но ему было очень тяжело.

В 11-м раунде Уордли бросился вперед из последних сил. Паркер пропустил серию ударов, и рефери Говард Фостер спорно остановил бой. Поэтому Фабио одержал победу техническим нокаутом.

Реклама

Фабио Уордли. Фото: Reuters

Интересно, что на момент спорной остановки боя Паркер вел на карточках судей: 98-92, 96-94, 95-95.

После боя Уордли вызвал на бой абсолютного чемпиона Александра Усика.

Реклама

"Усик - мой следующий соперник, других вариантов не существует. Именно этот бой должен состояться между мной и Усиком", — заявил Уордли.

Напомним, ранее Усик встретился с известным командиром корпуса "Азов".

Реклама

Также Усик признался, почему боксерам вредят алкогольные напитки.

Скандалом завершился поединок Тома Аспиналла и Сирила Гана в UFC.