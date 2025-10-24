Уордли после поединка с Паркером готов бросить вызов Усику

Фабио Уордли отвечает на вопросы журналистов. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Британский боксер-тяжеловес Фабио Уордли готовится к главному бою своей карьеры. Уже 25 октября он встретится с новозеландцем Джозефом Паркером в поединке за статус обязательного претендента на титул Александра Усика.

Победитель этого боя приблизится к чемпионскому шансу и станет временным лидером в рейтингах WBA и WBO, сообщает iFL TV.

По словам инсайдеров, Фабио Уордли прошел интенсивный тренировочный лагерь, сделав акцент на выносливости и работе вторым номером. Его команда уверена, что боец способен не только победить Паркера, но и заявить о себе на уровне элиты мирового супертяжелого дивизиона.

Джозеф Паркер и Фабио Уордли. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Что пообещал Уордли после поединка

Британец имеет рекорд 19-0-1 и завоевал репутацию одного из самых зрелищных нокаутеров в Европе. Бой против Паркера может стать для него переходом из статуса "перспективного" в статус реального претендента на бой с Уcиком.

Фабио отметил, что не строит грандиозных сценариев, но уже знает, что сделает в случае победы. Он подчеркнул, что будет готов к следующему шагу — вызову абсолютного чемпиона.

"Я не знаю, как все закончится, но представляю одно: свет, ринг и объявление моего имени. После этого я схвачу микрофон и пойду искать Усика. Это мой следующий шаг — выйти против лучшего и доказать, что я заслуживаю шанс. Все остальное не имеет значения", — заявил Уордли.

